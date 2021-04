Formula E | Valencia, Gara 1: caos nel finale, da Costa domina ma vince de Vries

Finale pazzo e imprevedibile quello di Gara 1 della Formula E a Valencia. Antonio Felix da Costa domina la corsa ma un errore di valutazione della gestione dell’energia da parte di DS Techeetah regala la vittoria alla Mercedes di Nyck de Vries. A podio Nico Müller e Stoffel Vandoorne.

Il report della gara: de Vries eredita la vittoria da Da Costa

La pioggia è stato un fattore chiave per la prima manche del weekend spagnolo: le tante neutralizzazioni, dovute a insabbiamenti e testacoda, hanno costretto la direzione corsa a ridurre l’energia disponibile come da regolamento, lasciando di fatto moltissimi piloti a secco per l’ultimo giro. Tra questi c’è proprio da Costa, partito dalla pole position e privato così di una vittoria schiacciante e meritata: il campione in carica portoghese conclude solo 7°. De Vries e Mercedes ringraziano, soprattutto perché Vandoorne è 3° nonostante sia partito dal fondo: al belga era stata cancellata la pole position a seguito dell’errata segnalazione da parte del proprio team su quali gomme fossero state utilizzate in qualifica. Dunque, terzo trionfo per la Casa di Stoccarda, secondo per de Vries che balza in testa alla classifica. Anche Müller sfrutta le sfortune altrui e termina 2° con Dragon/Penske.

Metà (quasi) dei concorrenti sul traguardo

La conclusione della gara è stata caotica, soprattutto per le classifiche e le varie squalifiche. Nick Cassidy è 4° con Virgin, seguono René Rast (Audi), Robin Frijns (Virgin), il già citato da Costa, Alex Lynn (Mahindra), Sam Bird (Jaguar) e Lucas di Grassi (Audi). Jake Dennis sfiora la top-10 con BMW, conclude il gruppo degli arrivati Jean-Eric Vergne con DS Techeetah. Disastro per Maximilian Günther, finito nella ghiaia con BMW, così come per Porsche: André Lotterer ha centrato Sébastien Buemi (Nissan e.dams) al primo giro, mentre Pascal Wehrlein ha spedito fuori la Venturi di Edoardo Mortara. Squalificati Oliver Rowland (Nissan e.dams) e Alexander Sims (Mahindra) al termine della corsa.

ABB Formula E World Championship – Valencia ePrix 2021: risultati gara 1

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E