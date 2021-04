Formula E | Sims brilla in Gara 2 a Roma con Mahindra e coglie il 2° posto

Un ePrix di Roma concreto quello che ha svolto Mahindra Racing nel fine settimana appena trascorso. Dopo l’8° posto di Alex Lynn in Gara 1, Alexander Sims coglie il 2° posto in Gara 2 e regala il primo podio stagionale in Formula E al team indiano.

Sims non sbaglia in Gara 2 e sale sul podio

Alexander Sims ha concluso brillantemente al secondo posto una gara che lo ha visto molto veloce fin dalle prove. Il pilota inglese aveva già dimostrato questa domenica mattina di essere “in palla” fin dalle qualifiche, concluse in quarta posizione. Una prestazione che gli ha garantito l’accesso alla Super Pole, poi chiusa con il 6° tempo. Memore dell’esser stato buttato fuori al primo giro nella gara di sabato, Sims è stato molto bravo a non farsi coinvolgere nei numerosi contatti e capovolgimenti di scena occorsi anche nella seconda gara romana. L’asfalto bagnato o comunque viscido nel corso di quasi tutto il weekend, ha complicato non poco l’andamento di entrambe le competizioni capitoline. Una volta ricevuto il via libera, dopo l’ingresso in pista dell’ennesima SC, Sims ha sorpreso con un sorpasso l’ex-pilota Mahindra Pascal Wehrlein che in quel momento lo precedeva, e ha mantenuto la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi.

Una penalità non premia le performance di Lynn

Alex Lynn, classificatosi 9° in zona punti, è stato penalizzato di 25 secondi e retrocesso in 17° posizione per non aver utilizzato l’Attack Mode nei tempi stabiliti. Davvero peccato, perché questo piazzamento avrebbe fatto il paio con i punti ottenuti nella corsa di sabato, dove Sims come già anticipato è stato invece messo fuori causa da un altro concorrente, dopo solo un giro. Non è stato possibile riparare la sua M7Electro ai box, per consentirgli di proseguire.

Prossimo appuntamento a Valencia tra due settimane

Grazie ai piazzamenti ottenuti a Roma, Mahindra è ora al 7° posto in classifica generale dopo quattro gare disputate, mentre Sims è 9° in quella piloti. Le prossime due prove del Mondiale elettrico si disputeranno il 24 e il 25 aprile a Valencia, in Spagna, dove solitamente i team svolgono i test collettivi pre-campionato.

