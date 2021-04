Formula E | Si espande il calendario: confermate Puebla, New York, Londra e Berlino

È stato ufficialmente svelato il calendario completo della stagione 2020-21 della Formula E, con l’aggiunta di quattro località per un totale di otto gare. Puebla, New York, Londra e Berlino di fatto completeranno la seconda metà del campionato elettrico con la fine fissata per agosto.

La Formula E completa il proprio calendario 2020-21

Il terzo e ultimo set di gare annunciato, che risulta essere quello conclusivo, inizierà in Messico la novità di Puebla il 19 e 20 giugno, un circuito permanente molto popolare nel Paese americano e che aveva ospitato in passato l’ex WTCC oltre ad essere un riferimento per la NASCAR Peak Mexico Series. La scelta è dovuta al fatto che l’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, che ha ospitato cinque gare di Formula E negli anni passati, è quest’anno adibito a ospedale da campo per il COVID-19. New York accoglierà il round successivo tra le strade di Manhattan il 10 e l’11 luglio. Il campionato tornerà poi in Europa: Londra /Regno Unito) il 24-25 luglio, Berlino (Germania) il 14-15 agosto. Marrakech e Santiago, previsti rispettivamente per il 22 maggio e il 5 e 6 giugno, Seoul sono state rimosse dal calendario, così come Seoul e Jakarta.

Città ancora sotto osservazione per il COVID-19

Alberto Longo, Co-Founder e Chief Championship Officer of Formula E, ha detto: «La finalizzazione del calendario della settima stagione è un grandissimo risultato frutto dell’impegno di tutti. Il calendario prevede il maggior numero di gare in una singola stagione nella storia di Formula E e dimostra il nostro continuo impegno per creare un programma entusiasmante, che i fan e il pubblico di tutto il mondo seguiranno. Quattro eventi double-header a Puebla, New York, Londra e Berlino saranno la cornice perfetta per incoronare il primo campione del mondo FIA ufficiale di Formula E».