Alla fine, la Formula E ha definitivo il proprio calendario per la stagione 2022-23. Infatti, il Consiglio Mondiale della FIA – riunitosi due giorni fa a Bologna – ha approvato l’ingresso di Portland, fissata a giugno. Cancellata la tappa di Seoul.

Stati Uniti presenti con Portland nel 2023

Si tratta di una vera e propria novità per il campionato elettrico, assieme a Hyderabad (India), Città del Capo (Sudafrica) e San Paolo (Brasile). Secondo alcune indiscrezioni, la sede sarà il Portland Raceway, opportunamente modificato per ospitare le monoposto Gen3.

La Formula E ha corso negli Stati Uniti ogni anno dalla prima stagione del 2015, ad eccezione della sesta stagione, colpita dal Covid nel 2020. Long Beach, Miami e New York hanno già ospitato gare.

Longo: “USA mercato importante”

Alberto Longo, co-fondatore e CEO della Formula E, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di portare il principale campionato mondiale di motorsport elettrici a Portland per la prima volta a giugno del prossimo anno. In città c’è una grande e appassionata base di tifosi per gli sport professionistici, insieme a forti credenziali ecologiche che rendono Portland una sede perfetta per la Formula E».

«Gli Stati Uniti rimangono un mercato importante per la Formula E. Siamo lieti di mantenere questa presenza fondamentale e di coinvolgere un nuovo pubblico nella regione del Pacifico nord-occidentale nel motorsport completamente elettrico».

La FIA ha quindi ridotto a 16 gli appuntamenti per la Formula E del prossimo anno, cancellando la possibile trasferta a Seoul. Ricordiamo che lo Stadio Olimpico della città coreana, che ha fatto da cornice all’evento quest’anno, è coinvolto in alcune opere di ristrutturazione e ampliamento. Scartate anche le ipotesi canadesi di Vancouver e Toronto.

Copyright foto: Sam Bagnall / LAT Images