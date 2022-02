Formula E | Porsche e la storica doppietta all’ePrix di Città del Messico

Porsche ha festeggiato il più grande successo finora ottenuto con una storica doppietta all’ePrix di Città del Messico. Partito dalla pole position, Pascal Wehrlein ha ottenuto la prima vittoria di Porsche in Formula E. Il suo compagno di squadra, André Lotterer, ha concluso la gara al secondo posto, rendendo perfetto il trionfo della Casa di Stoccarda in occasione del terzo appuntamento stagionale.

Sintesi della terza gara

Conquistando la prima pole position della stagione per Porsche, Pascal Wehrlein ha chiarito le proprie intenzioni fin dalle qualifiche. Dopo aver mantenuto il comando nelle fasi iniziali sul circuito da 2,606 chilometri, che include anche lo scenario unico del famoso stadio di baseball Foto Sol, a metà gara Wehrlein occupava la terza posizione.

Partito dal terzo posto in griglia, il suo compagno di squadra André Lotterer seguiva al quarto posto. Il distacco tra le vetture di testa era molto contenuto e nella fase finale la perfetta strategia del team TAG Heuer Porsche Formula E, sostenuta da una gestione ottimale dell’energia necessaria, si è rivelata vincente. Wehrlein è salito al secondo posto e ha prontamente preso il comando, con Lotterer immediatamente dietro di lui. Alla fine, le due Porsche 99X Electric hanno tagliato il traguardo con un vantaggio di quasi dieci secondi sui primi inseguitori.

Commenti sull’ePrix di Città del Messico

Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione, responsabile Ricerca e Sviluppo, Porsche AG: “”Con questa vittoria, il progetto Formula E di Porsche ha segnato il primo successo assoluto. Tutti abbiamo lavorato in vista di questo traguardo storico, investendo moltissimo in termini di impegno e professionalità. Dopo esserci andati molto vicini diverse volte in passato, oggi abbiamo raccolto i frutti di questi sforzi. Complimenti a tutta la squadra, in pista e anche a Weissach.”

Thomas Laudenbach, vice presidente Porsche Motorsport: “”Aspettavamo da molto tempo questo giorno. Questo successo straordinario ottenuto al terzo appuntamento della nuova stagione è particolarmente importante in ottica della rincorsa al titolo mondiale. I miei complimenti a Pascal Wehrlein, André Lotterer e alla squadra per il loro trionfo. Sono fiero di ogni singolo membro della squadra e di tutti coloro che lavorano a Weissach. Tutti si sono impegnati a fondo per questa vittoria e non hanno mai perso fiducia nel nostro progetto. Vorrei anche ringraziare i nostri sponsor e i fan per il sostegno che non ci hanno mai fatto mancare da quando siamo entrati in Formula E.”

Florian Modlinger, responsabile Factory Motorsport Formula E: ““È stata una giornata memorabile per Porsche. Il team si è dimostrato ancora una volta molto concentrato e, insieme ai piloti in pista, ha messo in pratica con successo l’eccellente lavoro di preparazione svolto a Weissach. Il fine settimana è stato perfetto, dalle prime prove libere in cui André ha ottenuto il miglior tempo, alla pole di Pascal in qualifica, fino a questa eccezionale doppietta in gara. I piloti sono stati impeccabili e hanno fornito le prestazioni che ci attendiamo da loro. Anche quando all’inizio hanno perso posizioni, il team ha mantenuto la calma necessaria. Nelle fasi finali sono riusciti a sfruttare il vantaggio di energia guadagnato in precedenza per recuperare posizioni e mettere a segno la doppietta con ampio margine. Fra gli altri, vorrei ringraziare di cuore Amiel Lindesay, che si è occupato di tutto il lavoro di preparazione e ha costituito la squadra fin dall’inizio del progetto Formula E.”

Pascal Wehrlein, pilota ufficiale Porsche (#94): “Sono andato vicino alla vittoria due volte in Messico in passato, per questo sono felice che stavolta sia andata bene. Il team aveva messo a punto un’ottima strategia, sebbene non fossi del tutto certo che avrebbe funzionato. Dopo la scorsa stagione, eravamo ovviamente sotto pressione, ma non abbiamo mai perso le speranze, sapevamo di avere un buon pacchetto e di poter vincere se in un weekend tutto fosse andato per il verso giusto. E oggi è successo. Spero che questa vittoria dia alla squadra nuova fiducia. Se riusciremo a mantenere questo entusiasmo nelle prossime gare, allora le cose potrebbero essere un po’ più facili per noi in futuro”.

André Lotterer, pilota ufficiale Porsche (#36): “Questo è un grande risultato per la squadra. Tutti si sono impegnati a fondo. La scorsa stagione, con i suoi alti e bassi, non è stata facile per noi, ma oggi tutto è andato per il meglio. Entrambe le auto hanno girato bene fin dalla prima sessione di prove. Con questa doppietta abbiamo dimostrato di essere seriamente in lizza per il titolo mondiale.”

Copyright foto: Porsche