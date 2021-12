Formula E | Porsche conferma Lotterer e Wehrlein per la prossima stagione

Iniziano a delinearsi le line-up per la stagione 2021-22 della Formula E. Porsche è il secondo team a confermare i propri piloti: André Lotterer e Pascal Wehrlein continueranno la loro avventura con la Casa di Stoccarda, in attesa ancora di sapere gli esiti dell’ultimo round di quest’anno a Berlino.

Rinnovo per Lotterer e Wehrlein

Dopo la Jaguar – che ha confermato Mitch Evans e Sam Bird –, anche Porsche non perde tempo e rinnova i contratti di Lotterer e Wehrlein. «Nonostante alcuni notevoli risultati in questa stagione, dobbiamo ancora raggiungere tutti i nostri obiettivi. Ciò mi rende ancora più felice che Porsche mi dia la possibilità di contribuire all’ulteriore sviluppo del team oltre la stagione in corso», ha detto Lotterer. «Come nuovo arrivato nel team, mi sono sentito molto benvenuto e a mio agio sin dall’inizio. Abbiamo ottenuto molto nella nostra prima stagione insieme e ci siamo affermati saldamente ai vertici della Formula E. Sono molto felice di poter far parte ancora di questa grande squadra in futuro» ha aggiunto Wehrlein.

Porsche cerca ancora la vittoria

Porsche è ancora alla ricerca della prima vittoria, sempre arrivata vicino in molte occasioni. Come dimenticare Gara 1 a Puebla, con Wehrlein in pole position e saldamente al comando dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, ma poi squalificato per un errore del team nel segnalare gli pneumatici utilizzati. Anche Lotterer, soprattutto lo scorso anno, ha avuto diverse chance di vincere: vedremo se lui e il suo compagno di squadra ci riusciranno a Berlino, avendo ora la conferma di esserci il prossimo anno.

