Formula E | Nissan e.dams ancora a punti a Valencia: “Weekend movimentato”

Arriva un 4° posto nel doppio appuntamento di Valencia della Formula E per Nissan e.dams. Oliver Rowland conquista il miglior piazzamento nella seconda gara del weekend, mentre Sébastien Buemi è stato parecchio sfortunato e coinvolto in incidenti di cui era estraneo.

Il riassunto del weekend di Nissan e.dams

Rowland, partito dal 9° posto in Gara 1, ha corso una gara emozionante con diversi sorpassi che lo hanno portato a tagliare il traguardo in seconda posizione. Tuttavia, a seguito della decisione dei giudici di gara di sottrarre una quantità significativa di energia a tutti i team, Rowland è stato squalificato. Buemi ha invece fatto un ottimo giro su pista asciutta conquistando la quinta posizione nelle qualifiche della Super Pole e si trovava in quarta posizione quando è stato costretto al ritiro a causa di un contatto da dietro. In Gara 2, Rowland è risalito dall’ottava posizione alla quarta, guadagnando 12 punti. Anche Buemi ha combattuto, finendo la gara in undicesima posizione nonostante, anche qui, diversi contatti. Per la gara di Monaco del prossimo 8 maggio, il team gareggerà con un nuovo powertrain Gen2.

Qualche critica verso il finale di Gara 1

«È stato un fine settimana molto movimentato», ha commentato Tommaso Volpe, Global Motorsport Director Nissan. «La prima gara è stata influenzata dalla riduzione di energia decisa durante l’ultimo giro, che ha visto metà dei piloti non concludere la gara. È frustrante quando accade un episodio del genere, ma ovviamente accettiamo la decisione. Siamo preoccupati però che far finire le gare in questo modo possa influenzare l’emozione dello sport». «La prima delle due gare è stata piena di azione e Oli ha corso molto bene prima della fine», ha dichiarato Gregory Driot, co-team principal di Nissan e.dams. «Oli è deluso di non aver conquistato punti ed è stato un peccato che Seb si sia dovuto ritirare mentre era in quarta posizione. Nel secondo appuntamento, abbiamo avuto un buon ritmo sull’asciutto e Oli ha fatto una grande gara, quindi ripartiremo da qui per il prossimo round di Monaco».

Le dichiarazioni dei piloti

Rowland: «Nel complesso, la mia prima esperienza di gara a Valencia è stata buona. L’appuntamento di sabato è stato deludente per quello che è successo alla fine, ma ci siamo concentrati per domenica e siamo tornati a punti. Siamo stati competitivi sul bagnato e sull’asciutto e sono rimasto un po’ deluso di non essere rientrato nella Super Pole. Ad ogni modo, siamo forti e possiamo partire da questo per costruire le prestazioni future, già dalla prossima gara di Monaco. L’ultima volta che abbiamo corso lì ho ottenuto un podio».

Buemi: «Sono deluso dalla gara di domenica, l’undicesima posizione non è quella che volevo, partendo dalla nona. La gara è stata abbastanza fisica e l’auto ha riportato qualche danno. La sensazione che ho è di essermi trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato in entrambe le gare, soprattutto sabato, quando ero quarto e sono stato costretto ad uscire. Analizzeremo i punti di miglioramento e ci prepareremo per Monaco».

