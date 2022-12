Formula E | Nissan ai test di Valencia, Volpe: “Al lavoro per conoscere a fondo la vettura”

Sono iniziati oggi i test ufficiali della Formula E con le nuove monoposto Gen3, sul circuito spagnolo di Valencia. Nissan è pronta alla nuova sfida elettrica e ha preparato in ogni minimo dettaglio la propria e-4ORCE 04 per affinarla ulteriormente.

Nissan fornisce la powertrain a McLaren

La squadra ha recentemente svelato a Madrid la sua nuova livrea caratterizzata da un originale disegno con fiori di ciliegio, un richiamo al DNA giapponese e un importante simbolo di rinascita.

La Stagione 2022/2023 si preannuncia ricca di novità per la scuderia di Yokohama che entra nell’era Gen3 con il nuovo Nissan Formula E Team e con due nuovi piloti: Norman Nato, che gareggerà con la vettura numero 17, e Sacha Fenestraz, che gareggerà con la vettura numero 23.

I test di Valencia sono anche la prima volta in cui il NEOM McLaren Formula E Team, motorizzato Nissan, parteciperà a una sessione ufficiale di Formula E. All’inizio di quest’anno, infatti, Nissan e McLaren hanno siglato una partnership che vedrà il team britannico utilizzare il propulsore Nissan per tutta l’era Gen3.

I test iniziano oggi, 13 dicembre, e proseguiranno nei giorni 14 e 16 dicembre. Giovedì 15 dicembre stop ai motori, per la giornata dedicata alla stampa.

Le dichiarazioni in vista dei test

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha dichiarato: «È la prima volta che tutte le squadre si confrontano con le auto Gen3. Un enorme passo avanti in termini di innovazione rispetto alla Gen2, che ci pone di fronte a nuove sfide. Abbiamo due nuovi piloti e anche la squadra ha subito alcuni cambiamenti. Stiamo lavorando per trovare il miglior assetto, conoscere a fondo la vettura ed essere pronti al meglio per la prima sessione ufficiale».

Norman Nato: «I test sono sempre un momento importante in vista dell’inizio del Campionato e siamo tutti impazienti di vedere la nuova vettura in azione. Essere i più veloci a Valencia non è il nostro obiettivo principale, siamo completamente focalizzati sulla gara del Messico a gennaio. Non è passato molto tempo dalla fine della scorsa stagione, ma ci siamo concentrati molto sulla vettura e non vedo l’ora di scendere in pista a Valencia con la nuova monoposto».

Sacha Fenestraz: «Abbiamo lavorato duramente per il test di Valencia e ora che è arrivato il momento di scendere in pista sono davvero entusiasta. È un passo importante per la mia carriera e non vedo l’ora di guidare la vettura per capire a che punto siamo in vista della nuova stagione. Il Messico si avvicina, quindi dobbiamo rimanere concentrati e assicurarci di essere nella migliore condizione possibile per la prima gara».

Comunicato stampa Nissan