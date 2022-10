Formula E | NIO conferma Ticktum per il 2023, Camara al posto di Turvey

Qualche stravolgimento nella line-up dei piloti anche per NIO in Formula E. La squadra cinese conferma per una seconda stagione Dan Ticktum, mentre rinuncia dopo sette anni a Oliver Turney. Quest’ultimo sarà sostituito da Sergio Sette Camara, già annunciato lo scorso settembre.

Ticktum di nuovo al via con NIO nel 2023

Il debutto per Ticktum nel campionato elettrico è stato di per sé complicato, con un solo punto raccolto nelle sedici gare disputate. Tuttavia, l’ex Red Bull Junior Team ha avuto la meglio sul connazionale Turvey che, in queste sette stagioni, aveva raccolto solo un podio (un secondo posto in Messico nel 2017-18).

«Sono salito sulla Gen3 un paio di volte ed è un grande passo in avanti rispetto alla Gen2. Devo dire che mi sono davvero divertito finora, tuttavia non vedo l’ora di cominciare a lavorare in questa nuova era» ha dichiarato Ticktum.

Turvey fuori, sfuma l’ipotesi McLaren

Come detto, Camara ha già firmato con NIO a settembre e, da allora, ha provato la Gen3 sia a Varano de Melegari sia a Mallory Park assieme a Ticktum. Anche il brasiliano proviene da un’annata non semplice, con due punti raccolti con i colori di Dragon Penske.

Secondo alcune voci, Turvey era prossimo a ricoprire il ruolo di pilota titolare per l’esordiente McLaren al fianco di René Rast, anche grazie al ruolo di test driver per la compagine di Woking. Però, stando alle parole di Autosport, Jake Hughes avrebbe già il sedile assicurato.

Copyright foto: Simon Galloway / LAT Images