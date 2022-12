Formula E | NIO 333 ER9: un nuovo design per l’auto Gen3 del 2023

Proseguono le presentazioni delle nuove monoposto Gen3 di Formula E per la stagione 2022-23. NIO 333 ER9 è la nuova arma della squadra cinese, che mantiene la colorazione turchese ma rinnova il design con ulteriori dettagli bianchi e rossi.

Una lunga preparazione in vista della Gen3

Il team ha iniziato presto a dedicarsi alla Gen3 e da allora ha lavorato sodo, con una nuova fabbrica e una nuova struttura di team per far fronte all’enorme salto che Gen3 apporta in termini di tecnologia e prestazioni.

I piloti sono già stato annunciati da tempo: confermato il britannico Dan Ticktum, che sarà affiancato nella Season 9 dal brasiliano Sergio Sette Camara, arrivato da Dragon / Penske Autosport.

O’Hagan: “Un nuovo look audace”

«Siamo davvero soddisfatti dell’aspetto del nostro NIO 333 ER9 nella sua livrea da gara completa», afferma Russell O’Hagan, CEO e Deputy Team Principal. «Speriamo che sarà emozionante per i fan e i follower della serie vederci con un nuovo look audace mentre iniziamo un nuovo capitolo della nostra storia. È un momento emozionante per il campionato e abbiamo lavorato duramente con il nostro team di progettazione per creare qualcosa di dinamico, moderno ed elegante, sembra fantastico!».

«Non vedo l’ora di vedere la vettura in movimento la prossima settimana a Valencia durante i test pre-stagionali. Stiamo lavorando duramente sul progetto Gen3 da molto tempo ormai, quindi è un grande momento. Se la macchina va bene come sembra allora ci aspetta un buon anno. I segnali sono positivi, ma il tempo ce lo dirà e non dovremo aspettare ancora a lungo per scoprirlo. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il team ha raggiunto finora».

Copyright foto: NIO via Twitter