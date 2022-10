Formula E | Modifiche al calendario 2023: confermata Città del Capo, Seoul alla finestra

Piccoli cambiamenti al calendario 2023 della Formula E. Il Consiglio Mondiale della FIA ha confermato la tappa inedita a Città del Capo (Sudafrica), mentre Seoul (Corea del Sud) è costretta a cercare una nuova pista. Confermata Roma con un doppio round il 15-16 luglio.

Città del Capo c’è, novità India e Brasile

Partiamo dalle novità: Città del Capo accoglierà per la prima volta il Mondiale elettrico il 25 febbraio, collocata come quarta trasferta dell’anno. Dal Sudafrica assicurano la copertura economica e il circuito si svilupperà nell’area di Green Point, praticamente a ridosso dell’Oceano Atlantico, dove è situato lo stadio polivalente della capitale sudafricana.

Entrano ufficialmente anche Hyderabad (India) l’11 febbraio e San Paolo (Brasile) il 25 marzo, i cui layout sono già stati presentati. Città del Messico aprirà invece la stagione il 14 gennaio, seguita da Diriyah (Arabia Saudita) il 27 e il 28 gennaio.

Seoul in forse, Brooklyn

Rimane in dubbio Seoul, entrata solamente quest’anno nel campionato. Lo stadio olimpico e l’area adiacente subiranno lavori di ristrutturazione, mettendo fuori gioco il circuito cittadino per il 2023. Dalla Corea del Sud di parla di possibili altre location, ma il round fissato al 20 maggio potrebbe non essere così certo.

Da definire anche la gara del 24 giugno. L’unica possibilità potrebbe essere Brooklyn, ma l’idea non sembra del tutto convincere i vertici della Formula E. Scartata fin da subito l’ipotesi nella “vicina” Vancouver. Eliminato anche la casella dell’11 marzo.

Infine, sono state ampiamente confermate Berlino (22-23 aprile), Monte Carlo (6 maggio), Jakarta (4-5 giugno), Roma (15-16 luglio) e Londra (29-30 luglio).