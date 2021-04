Formula E | Mercedes al comando delle classifiche iridate. James: “Gara 1 favolosa per il team”

Un saliscendi di emozioni l’ultimo weekend appena trascorso di Valencia per il Mercedes EQ Formula E Team. La squadra tedesca ha raccolto una vittoria e un 3° posto utili per salire al comando delle due classifiche della Formula E con Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne.

De Vries ottiene la seconda vittoria stagionale

«Che gara!»: questa è stata l’esclamazione di de Vries al termine di Gara 1, vinta per la miglior gestione di energia e con i commissari di gara che hanno ridotto nettamente il quantitativo disponibile a tutti i concorrenti. «Ad essere onesti, sono ancora più felice oggi rispetto a quando ho vinto la mia prima gara a Diriyah, soprattutto con questa vittoria che è arrivata come una sorpresa. Dopo il weekend davvero difficile a Roma e la penalità di cinque posti in griglia per questa gara non me l’aspettavo, ma è un modo fantastico per riprendermi. Oggi si è rivelata una giornata semplicemente favolosa per il nostro team». Il Team Principal, Ian James, è ha elogiato il nederlandese: «Ha fatto un inizio di gara fantastico, salendo rapidamente nella top-4 e mostrando il suo talento cogliendo ogni opportunità che gli si è presentata. È stata una delle sue performance più impressionanti».

Vandoorne meravigliato per il podio

È stato molto difficile il weekend di Vandoorne, costellato da un problema dietro l’altro. Sabato ha iniziato la corsa dal fondo ma grazie alle SC è riuscito a terminare a podio. «Sono davvero sorpreso di aver finito la gara sul podio» ha detto il belga dopo essere sceso dalla sua macchina. «La gara era incredibilmente tesa e oggi sono successe così tante cose. In gara ho avuto un contatto, ho percorso la ghiaia e ho dovuto risparmiare energie verso la fine. Il nostro ritmo era buono e la nostra strategia si è rivelata quella giusta». Il fine settimana di Mercedes si è poi chiuso con un 16° posto per de Vries e un ritiro per Vandoorne ma le classifiche parlano chiaro: 1-2 in quella piloti e 1° posto anche in quella dei team.

