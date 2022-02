Formula E | Ipotesi ampliamento dei circuiti con le nuove monoposto Gen3

Con l’arrivo della nuova Gen3, gli attuali circuiti della Formula E sembrano essere inadatti ad ospitare le gare nei prossimi anni. Secondo quanto dichiarato dal CEO Jaime Reigle, il campionato elettrico sta considerando l’ipotesi di rivedere il layout della maggior parte dei tracciati in calendario.

Ampliamenti in vista per i circuiti della Formula E?

La Gen3 avrà un motore più potente (da 350 kW) che dovrebbe ridurre i tempi sul giro di circa cinque-sette secondi. Attualmente, molti circuiti sono piccoli e stretti, inadatti per ospitare auto molto più performanti, e con grossi limiti per la sicurezza.

Reigle ha spiegato che la Formula E sta discutendo con diversi promoter – tra cui anche Parigi – per aumentare le dimensioni dei circuiti, per raggiungere velocità più elevate.

Diriyah in pole position per le modifiche necessarie

Lo stesso Reigle ha anche tirato in ballo il passaggio al layout F.1 a Monaco, creando una gara – a detta sua – emozionante, nonostante il paragone con il Circus iridato. «Penso che tutti sono d’accordo sul fatto che le auto di F.1 sono più veloci, ma quello che abbiamo visto in Formula E sono stati 65 sorpassi, sei cambi di leader e un’incredibile gara».

Il principe Khalid bin Sultan al-Faisal, presidente della Saudi Automobile and Motorcycle Federation, ha già detto di aver preso in considerazione l’ampliamento della pista di Diriyah per assicurarsi la Formula E, e così potrebbero muoversi anche tanti altri.

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E