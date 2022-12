Formula E | Hughes al fianco di Rast in McLaren nella stagione 2023

Sarà Jake Hughes il compagno di squadra di René Rast nel nuovo team McLaren per la stagione 2022-23 di Formula E. La compagine inglese, che ha preso il posto di Mercedes-EQ, debutterà nella nuova era Gen3 con due monoposto dotate di powertrain Nissan.

Hughes pronto all’esordio con McLaren

Dopo due anni spesi come pilota di riserva di Mercedes in Formula 1 e anche in Formula E, è arrivato il momento di Hughes di prendere un posto sulla griglia di partenza del campionato elettrico. Il britannico ha un lungo curriculum in monoposto, avendo vinto nel 2013 il titolo britannico di Formula 4 e avendo corso per diverso tempo tra Formula 3 europea, GP3 Series e Formula 3.

Nel 2022, Hughes è stato scelto dalla debuttante Van Amersfoort Racing per la Formula 2, correndo con la squadra nederlandese fino alla tappa del Red Bull Ring. Ora arriva un ruolo di rilievo in McLaren, che approda ufficialmente in Formula E.

Inedita coppia di piloti con Hughes e Rast

Hughes potrà contare su Rast, già tre volte campione del DTM, due volte vincitore della 24 Ore di Spa e della 24 Ore di Daytona. Il tedesco ha una sola stagione completa all’attivo nella serie full-electric, avendo disputato il 2020-21 con Audi dopo le buone impressioni nelle gare di Berlino del 2020.

Rast era già stato annunciato in precedenza, assieme al suo impegno ufficiale con BMW nel programma LMDH.

McLaren ha anche completato il trasferimento da Brixworth, sede originaria di Mercedes-EQ, a Bicester, quartier generale della divisione elettrica impegnata anche in Extreme E.

Copyright foto: McLaren