Formula E | ePrix di Diriyah, Gare: dominio Mercedes con De Vries e il “cliente” Mortara

La nuova stagione di Formula E inizia sotto una “buona Stella”, quella di Mercedes. Infatti, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne centrano una doppietta in Gara 1 nell’ePrix di Diriyah, mentre Edoardo Mortara – con la monoposto di Venturi – vince Gara 2.

Il resoconto di Gara 1: doppietta Mercedes

Nel nuovo format di qualifica, a ottenere la pole position è stato Vandoorne, in testa per metà gara davanti al compagno di squadra De Vries. I due hanno preso il largo, ma Jake Dennis (Andretti) ha tenuto stretto il contatto con i piloti Mercedes.

Il britannico, miglior rookie della scorsa stagione, non è più riuscito poi a sostenere il ritmo dei primi due, “accontentandosi” del terzo posto dopo una lunga lotta con la Porsche di André Lotterer.

La svolta è arrivata quando Vandoorne non è riuscito a ottenere l’Attack Mode mancando le porte virtuali, lasciando così spazio a De Vries. Da lì, il campione del mondo in carica non ha più lasciato il comando fino alla bandiera a scacchi.

Sam Bird (Jaguar) ha chiuso al quarto posto, seguito da Lucas di Grassi (Venturi), Mortara (Venturi), Nick Cassidy (Envision), Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), Oliver Askew (Andretti) e Mitch Evans (Jaguar). Peccato per Lotterer, sprofondato 13°.

Il resoconto di Gara 2

Vittoria e testa della classifica provvisoria per Mortara in Gara 2. Lo svizzero di Venturi, vicecampione della scorsa stagione, ha sfruttato bene l’ultimo Attack Mode, sorpassando il leader De Vries che, al contrario, non lo aveva attivato nemmeno successivamente.

La corsa si è conclusa sotto Safety Car, intervenuta per un incidente occorso ad Alexander Sims (Mahindra). Così, la classifica ha premiato sul podio Mortara, Robin Frijns (Envision) e Di Grassi (Venturi).

Lotterer e Dennis hanno terminato rispettivamente al quarto e al quinto posto. Dietro di loro: Vergne, Vandoorne, Oliver Rowland (Mahindra), Pascal Wehrlein (Porsche) e De Vries, che ha giocato molto male la propria strategia di gara.

Il campionato vede Mortara a quota 33 punti, con De Vries a quota 29 punti, Vandoorne a 28 punti, Di Grassi e Dennis a 25 punti. Venturi è in testa alla classifica team con 58 punti, contro i 57 punti di Mercedes.

