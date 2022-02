Formula E | ePrix di Diriyah 2022: anteprima ed orari del weekend

Per la Formula E è arrivato il momento di inaugurare la nuova stagione 2021-22, l’ultima con le monoposto Gen2. Questo fine settimana ci sarà l’ePrix di Diriyah in Arabia Saudita, con due gare in programma. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Chi bisogna tenere d’occhio

Come ci ha insegnato negli anni passati, la Formula E mette un po’ tutti nelle condizioni di vincere, ma questi sono i piloti che potrebbero aver un maggior peso nel corso della stagione.

Robin Frijns (Envision Racing, Audi e-tron FE07 #4): il nederlandese è alla sua sesta stagione nella categoria elettrica e lo scorso anno è stato a lungo in lizza per il titolo.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #5): solo una nona posizione in classifica lo scorso anno, ma il belga è pronto a lottare per il campionato.

Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #17): il Campione del Mondo in carica è in forma smagliante anche quest’anno.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #9): il neozelandese sembra, ogni anno, poter andar vicino al titolo.

Sam Bird (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #10): ottava stagione per il senatore della categoria. È forse arrivato il momento di vincere il campionato?

Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #11): termina l’esperienza Audi per il brasiliano, ma inizia quella con un team privato davvero in crescita nel 2021.

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #48): grande sorpresa del 2021, l’italo-svizzero sarà in grado di riconfermarsi?

António Félix da Costa (DS Techeetah, DS E-Tense FE21 #13): un po’ deludente il 2021 per l’ex Campione in carica, pronto al riscatto.

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah, DS E-Tense FE21 #25): stesso discorso fatto per da Costa, ma il francese è impegnato anche con Peugeot nel FIA WEC.

Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E, BMW iFE.21 #27): a sorpresa, il miglior rookie e vicecampione della scorsa stagione. Ma con l’addio di BMW è difficile prevedere cosa accadrà quest’anno.

L’evento e il circuito

Introdotto nel 20018, l’ePrix di Diriyah è stato il primo evento in Medio Oriente della Formula E. Da allora si sono svolte tre edizioni (di cui due con doppie gare), saltando il 2020 per la pandemia di COVID-19. Sam Bird ha vinto ben due volte su cinque in Arabia Saudita. Da sottolineare il nuovo format di qualifica: due gruppi, con i quattro piloti più veloci per raggruppamento che daranno vita a un torneo a eliminazione per la pole position.

Il Riyadh Street Circuit è situato nella città vecchia di Diriyah, ha una lunghezza di 2.495 metri e un totale di 21 curve. Il record sul giro è stato fissato da Nyck de Vries lo scorso anno, con un tempo di 1’08”811. La prima metà di pista è molto guidata e richiede assoluta precisione al volante: non a caso, la safety car interviene spesso.

Gli orari completi e la diretta TV

Giovedì 27 gennaio

14.00 – Shakedown (15 minuti)

16.00 – Prove libere 1 (30 minuti)

Venerdì 28 gennaio

11.30 – Prove libere 2 (30 minuti)

13.40 – Qualifiche

18.03 – Gara (45 minuti + 1 giro)

Domenica 29 gennaio

11.45 – Prove libere 3 (30 minuti)

13.40 – Qualifiche

18.03 – Gara (45 minuti + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CET).

Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente su Sportmediaset.it, mentre le gare saranno visibili su Mediaset Canale 20 e Sky Sports Action con commento in italiano.