Formula E | ePrix di Città del Messico 2022: anteprima ed orari del weekend

La Formula E è già pronta a tornare in pista per il secondo appuntamento della stagione 2021-22. Questo fine settimana ci sarà l’ePrix di Città del Messico, con una sola gara in programma. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Al momento è qui disponibile.

Chi bisogna tenere d’occhio

Robin Frijns (Envision Racing, Audi e-tron FE07 #4): il secondo posto in Gara 2 a Diriyah è già un ottimo inizio per il nederlandese, attualmente sesto in classifica.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #5): anche quest’anno, le Mercedes-EQ volano e il belga ha incassato fino ad ora un podio, una pole position e il provvisorio terzo posto in classifica.

Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #17): il Campione del Mondo in carica è in forma smagliante anche quest’anno: lo dice la vittoria in Gara 1 a Diriyah e la pole position di Gara 2.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #9): il neozelandese non è andato bene a Diriyah, ma a Città del Messico (sulla più recente configurazione del circuito) ha vinto nel 2020.

Sam Bird (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #10): quarto posto in Gara 1 a Diriyah, ma servono risultati migliori e costanti per lottare per il tanto agognato titolo.

Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #11): quinto e terzo posto per il brasiliano in Arabia Saudita, che conferma di aver fatto la scelta giusta per quest’anno. In Messico è sempre andato forte (ha due vittorie in bacheca): è ora di vincere?

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #48): non è stato un caso se, lo scorso anno, lo svizzero ha lottato per il titolo. Ora, la vittoria in Gara 2 e il sesto posto in Gara 1 lo hanno lanciato in testa alla classifica, ma si sa che in Formula E l’importante è sempre ottenere punti.

Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E, BMW iFE.21 #27): il britannico è pronto a dire la sua anche quest’anno, e infatti sono arrivati un terzo e un quinto posto in Arabia Saudita.

L’evento e il circuito

L’ePrix di Città del Messico si è disputato ininterrottamente dal 2016 al 2020, con l’edizione 2021 annullata a causa della pandemia di COVID-19 e sostituendola con il circuito permanente di Puebla. Lucas di Grassi è l’unico ad aver vinto due volte, mentre l’ultimo vincitore è stato Mitch Evans.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez è uno degli impianti più importanti del Messico, tornato a ospitare la Formula 1 nel 2015 con un nuovo layout. La Formula E è arrivata l’anno successivo, nel 2016, con la configurazione ovale che prevedeva l’utilizzo dello stadio. Nel 2020 è stato allungato agli attuali 2.606 metri, con 16 curve in totale. Il record sul giro è di 1’10”520 segnato da Alexander Sims su BMW

Gli orari completi e la diretta TV

Sabato 12 febbraio

15.00 – Prove libere 1 (30 minuti)

16.50 – Prove libere 2 (30 minuti)

18.40 – Qualifiche

23.00 – Gara (45 minuti + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CET).

Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente su Sportmediaset.it, mentre le gare saranno visibili su Mediaset Canale 20 e Sky Sports Action con commento in italiano.