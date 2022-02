Formula E | Envision Racing sceglie le powertrain Jaguar per la stagione 2022-23

Con l’introduzione della nuova Gen3, Envision Racing cambia powertrain per le proprie monoposto. Il team britannico sceglie Jaguar per la stagione 2022-23, terminando così la partnership che la legava con Audi. Questa sarà la prima fornitura esterna del Marchio del Giaguaro nel campionato elettrico.

Envision sarà spinta da Jaguar nel 2022-23

Envision Racing è sempre stato legato ad Audi fin dall’inizio dell’era Gen2, datata alla stagione 2018-19, dopo aver perso la partnership con DS a favore del team Techeetah. Ora, con l’addio di Audi al termine dello scorso anno, Envision si è ritrovata nella posizione di cercare un nuovo fornitore.

La scelta dei britannici è ricaduta su Jaguar, pronta a sostenere per la prima volta un team cliente in Formula E. Non è un accordo nato per caso, in quanto Jaguar vuole massimizzare al meglio lo sviluppo della propria powertrain e, con quattro auto in pista, potrà beneficiarne nel corso del tempo.

Le parole di Envision e Jaguar sull’accordo

«Sono assolutamente lieto di confermare e annunciare che Envision Racing si impegnerà nell’era Gen3 della Formula E», ha affermato Sylvain Filippi, Team Principal di Envision. «Ci siamo assicurati la collaborazione con Jaguar, davvero eccitante per noi. Per me, la cosa più importante era assicurarci di essere competitivi».

«Envision Racing è un team incredibilmente professionale, ha una proprietà davvero solida che si è chiaramente impegnata per il futuro, con obiettivi di sostenibilità molto forti» ha detto James Barclay, Team Principal di Jaguar Racing.

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E