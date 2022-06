Formula E | E-Prix di Jakarta 2022: anteprima ed orari del weekend

Conclusa la fase europea del calendario, la Formula E vola in Indonesia per l’inedito E-Prix di Jakarta, valido come nono round della stagione 2021-22 e sul nuovo tracciato permanente dedicato proprio al campionato elettrico. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

Chi bisogna tenere d’occhio

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #5) – Due terzi posti a Berlino premiano il belga confermandolo in testa alla classifica. Che sia il suo turno per il titolo?

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #48) – Lo svizzero si è rilanciato al secondo posto con due pole position, una vittoria e un podio in Germania. Anche in Indonesia potrebbe essere davvero in forma.

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah, DS E-Tense FE21 #25) – Un podio e un nono posto a Berlino bastano al francese per tenersi in scia ai primi due di campionato.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing, Jaguar I-Type 5 #9) – Roma e Monaco sembrano ormai già un lontano ricordo per il neozelandese, sebbene sia sempre entrato in Top 10 in Germania.

Robin Frijns (Envision Racing, Audi e-tron FE07 #4) – Manca ancora una vittoria stagionale al nederlandese: che Jakarta sia la volta buona?

Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 #17) – Finalmente a Berlino è tornato alla vittoria, ma basterà per rifarsi anche in campionato?

L’evento e il circuito

L’E-Prix di Jakarta è una vera e propria novità per la Formula E. L’edizione inaugurale programmata per la stagione 2020, con un circuito cittadino, è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19. Stavolta, invece, si terrà regolarmente, ma su un circuito permanente dedicato.

Il Jakarta International e-Prix Circuit è, come detto nel paragrafo precedente, il primo impianto permanente progettato per la Formula E. La pista, situata ad Ancol, misura esattamente 2.400 metri, per un totale di 18 curve.

Gli orari completi e la diretta TV

Sabato 04 giugno

02.15 – Prove libere 1 (30 minuti)

04.00 – Prove libere 2 (30 minuti)

05.40 – Qualifiche

10.00 – Gara (45 minuti + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente su Sportmediaset.it, mentre le gare saranno visibili su Mediaset Canale 20 e Sky Sports Action con commento in italiano.