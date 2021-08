Non è arrivata la riconferma di DS Techeetah in Formula E. Il team sino-francese è rimasta in lizza fino all’ultimo per i due titoli Mondiali, ma al termine delle due gare di Berlino ha concluso definitivamente in terza posizione nella classifica costruttori.

DS Techeetah chiude con una medaglia di bronzo in classifica

«Questa stagione di Formula E è stata senza dubbio la più competitiva dalla creazione del campionato. Sia tecnicamente che strategicamente», ha affermato Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance. «Dopo 15 gare molto intense in cui abbiamo dovuto lottare per ogni punto, abbiamo concluso con un ottimo 3° posto nella classifica Costruttori. Oggi l’obiettivo è chiaro: lavorare sodo per riconquistare il gradino più alto del podio l’anno prossimo!». Per i rappresentanti di DS Automobiles, la seconda gara dell’E-Prix di Berlino non è andata come previsto. Nonostante una forte rimonta dalla 16° posizione, Jean-Éric Vergne si è dovuto accontentare dell’11° posto, mentre António Félix da Costa è stato schiacciato contro un muro e costretto al ritiro. Un risultato che non ha permesso loro di difendere i titoli conquistati lo scorso anno.

«Dopo una deludente qualifica nel Gruppo 2, il team ha sviluppato una strategia aggressiva per cogliere tutte le opportunità possibili. A metà gara sembrava fossimo messi bene, ma occorre sempre fare i conti con le mosse degli avversari!», ha affermato Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH. «Siamo comunque felici di finire terzi nell’anno in cui si inaugura il nuovo ABB FIA Formula E World Championship con DS Automobiles».

Le dichiarazioni dei piloti

«Abbiamo avuto una stagione con molti colpi di scena», analizza Jean-Éric Vergne, 10° in campionato. «C’erano molte cose buone e altre da migliorare. Ma soprattutto, la squadra ha mantenuto la sua filosofia. Ama vincere e rimane sempre competitiva. Ora lavoreremo per tornare più forti e prenderci la nostra rivincita la prossima stagione. Questo è il nostro unico obiettivo ora!»-

«Non dobbiamo vergognarci di perdere un campionato così tirato», sdrammatizza António Felix da Costa, 8° nella classifica Piloti. «Mentre ci avvicinavamo a questo ultimo incontro, la squadra ei due piloti erano ancora in lizza per i titoli. Possiamo esserne orgogliosi. C’è da dire che questo weekend è stato difficile: abbiamo fatto una buona prima qualifica, ma poi non abbiamo avuto il ritmo giusto. Congratulazioni ai campioni per i loro titoli, ma contiamo di poter dar loro del filo da torcere il prossimo anno! Abbiamo una grande squadra e lavoreremo sodo durante la pausa. Non vedo l’ora di ricominciare la nuova stagione».

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E