Formula E | DS Techeetah a caccia del doppio titolo a Berlino

Non nasconde i propri obiettivi DS Techeetah in vista dell’ultimo doppio appuntamento della Formula E a Berlino. Il team campione in carica andrà a caccia dei due titoli di questa stagione, con António Félix Da Costa in ottima posizione in classifica.

“Le classifiche sono corte, daremo tutto”

Come l’anno precedente, è dunque la capitale tedesca ad ospitare la finale della serie 100% elettrica con un percorso di 2,3 km che i 24 piloti in griglia percorreranno in un senso sabato e in senso inverso domenica. Una situazione ben conosciuta dal team DS Techeetah. «Ci ricorda la fine della stagione dello scorso anno, che ha visto disputarsi sei gare sulla stessa pista e le sue poche varianti. Abbiamo vinto entrambi i titoli lì ed è ovviamente per questo che lotteremo anche quest’anno!», dichiara Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performance. «Le classifiche sono molto corte! Ovviamente ci vorrà un po’ di fortuna per trionfare un’altra volta, ma la buona sorte va anche cercata! Una cosa è certa: a vincere sarà il migliore… E noi daremo tutto per confermare di essere il team numero 1!».

Le possibilità di DS Techeetah

Dopo una stagione costellata da ottime prestazioni (5 podi di cui due vittorie) ma anche qualche delusione, António Félix Da Costa, campione in carica, e Jean-Eric Vergne, unico doppio campione della disciplina, si danno battaglia per sfidare i più prestigiosi costruttori di questo campionato per portare nuovi titoli in casa DS Automobiles. Rispettivamente 5° e 12° nella classifica Piloti, mantengono tutte le possibilità di vincere un titolo in quanto la competizione è serrata e il distacco di punti dal primo (15 punti per Da Costa e 27 punti Vergne) può essere ridotto molto rapidamente in caso di podi o vittorie. Invece, il team è attualmente a soli 17 punti dal leader.

Copyright foto: DS Techeetah