Formula E | Doppio podio per Jaguar a Roma, ora in testa alle classifiche piloti e team

Un weekend da incorniciare per Jaguar Racing quello appena trascorso a Roma, secondo doppio appuntamento stagionale della Formula E. Il team britannico ottiene un doppio podio in Gara 1 con Sam Bird e Mitch Evans e ora guida sia la classifica piloti sia la classifica a squadre.

Il report delle due gare di Jaguar a Roma

Al sabato, Jaguar ha conquistato il 2° e il 3° posto Gara 1 grazie, rispettivamente, a Bird e a Evans, con il neozelandese addirittura il più veloce con un tempo di 1’42”387. Partito dalla quinta fila, Bird ha risalito molte posizioni, salendo per la seconda volta sul podio nelle prime tre gare. Anche Evans è stato autore di una gara eccellente e giro dopo giro è riuscito a guadagnare ben nove posizioni, risalendo dal dodicesimo posto fino l gradino più basso del podio. La seconda gara dell’ePrix di Roma ha visto Jaguar continuare il suo cammino verso la conquista di nuovi punti, ottenuti in questa occasione grazie al 6° posto di Evans. Nelle qualifiche, il neozelandese si era piazzato al dodicesimo posto, ma nel corso della corsa è riuscito a farsi largo nel gruppo e a risalire di sei posizioni. Sfortunato invece Bird: nel corso di un testa a testa con Nyck De Vries, il pilota olandese ha urtato il britannico, portando entrambi fuori dalla corsa. Con 43 punti, Sam Bird ora guida la classifica piloti, seguito al secondo posto dal compagno di scuderia Mitch Evans con 39 punti. Jaguar è in testa alla graduatoria team precedendo di 17 punti la Mercedes.

Barclay: “Già pronti per Valencia”

James Barclay, Jaguar Racing Team Director, ha dichiarato: «Abbiamo trascorso a Roma un grande weekend. Il nostro primo doppio podio di sabato è stato un risultato eccellente e quelli raccolti domenica sono dei punti molto preziosi per il team. La nostra performance nelle qualifiche è stata davvero buona, nonostante le condizioni metereologiche variabili. Mitch ha guidato in modo lucido e intelligente per tutta la corsa, peccato invece che Sam sia stato eliminato alla fine della gara, perché avremmo potuto conquistare ancora più punti, incluso un nuovo giro più veloce. Se all’ultimo non fosse entrata la Safety Car, penso avremmo assistito ad un altro finale, molto più interessante, perché stavamo andando alla grande nella gestione dell’energia. Lasciamo Roma al comando della classifica mondiale team e della classifica mondiale piloti e già non vediamo l’ora di scendere nuovamente in pista tra due settimane a Valencia».

Le dichiarazioni di Bird ed Evans

Bird: «Nel complesso è stato un weekend molto positivo per Jaguar Racing. Mi dispiace molto per l’incidente, perché siamo stati in zona punti fino al fine, dimostrando di avere un gran ritmo di gara. Siamo al comando della classifica mondiale team e della classifica mondiale piloti, il che è fantastico ma dobbiamo continuare ad apprendere e crescere in modo da andare sempre più avanti». Evans: «L’andatura nella gara di oggi [domenica, ndr] è stata ottimale, avevo una buona energia rispetto ad alcune vetture che mi precedevano, ma sfortunatamente l’entrata della Safety Car ha coinciso con la nostra impossibilità di raggiungere il podio. In questo weekend abbiamo conquistato dei punti importanti ed esser al comando della classifica mondiale team e della classifica mondiale piloti è una grande risultato. Iniziare la stagione in questo modo è davvero fantastico ma non possiamo accontentarci. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare e migliorare per cercare di essere ancora più competitivi a Valencia».

Copyright foto: Formula E