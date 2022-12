Cupra estende il proprio impegno nel mondo dell’elettrico. Dopo il FIA ETCR e l’Extreme E, il Marchio spagnolo ha stretto una partnership con ABT Sportsline per gareggiare in Formula E nella stagione 2022-23. Presentata oggi la livrea della monoposto, che sarà guidata da Robin Frijns e Nico Müller.

Powertrain Mahindra per il 2023

«Cupra ha le corse nel suo DNA – e come brand corriamo per vincere», ha affermato Wayne Griffiths, CEO di Cupra. «È il momento giusto per fare un ulteriore passo in avanti e unirci alla più grande competizione automobilistica elettrica. Non vedo l’ora che l’ABT Cupra Formula E Team inizi a gareggiare nel cuore di alcune tra le città più iconiche del mondo. Unirsi alla Formula E, una piattaforma motorsport unica, sottolinea la nostra ambizione di diventare un autentico brand rilevante a livello globale, che punta a ispirare il mondo da Barcellona».

Sia ABT Sportsline sia Cupra rafforzeranno la loro relazione come main partner nel team e Mahindra Racing fornirà la tecnologia del propulsore.

Il futuro elettrico di Cupra anche nel motorsport

Cupra e ABT, che collaborano già nell’Extreme E, sono due brand pionieri delle corse elettriche. ABT ha avuto un grande successo nella Formula E, mentre CUPRA ha iniziato la sua avventura nel motorsport elettrico con lo sviluppo della e-Racer, la prima turismo completamente elettrica.

L’e-Racer ha permesso a Cupra di partecipare al FIA ETCR, il primo campionato automobilistico da turismo completamente elettrico, portando a casa il doppio titolo mondiale Costruttori e Piloti sia nel 2021 sia nel 2022.

La partecipazione a Extreme E, la competizione globale di SUV elettrici fuoristrada che mette in evidenza gli ambienti naturali minacciati dai cambiamenti climatici, integra il modo in cui Cupra si sta muovendo verso una gamma elettrificata entro la fine di questo decennio e il marchio condivide la convinzione della concorrenza nel importanza di evidenziare i problemi causati dai cambiamenti climatici.

Comunicato stampa Cupra