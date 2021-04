Formula E | Audi in crescita a Valencia: di Grassi e Rast sempre in zona punti

Dopo qualche pizzico di sfortuna nelle prime due trasferte dell’anno, Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team ha ottenuto un ricco bottino di punti nel terzo doppio appuntamento di Valencia della Formula E. Lucas di Grassi e René Rast centrano in entrambe le gare la top-10.

Audi competitiva a Valencia: sempre centrata la zona punti

In tanti ricorderanno Gara 1 svoltasi al sabato: con una notevole riduzione di energia, molti piloti si sono ritrovati praticamente a secco con un giro ancora da svolgere. Rast e di Grassi hanno approfittato delle difficoltà altrui e sono riusciti a salire fino, rispettivamente, al 5° e al 7° posto; complice anche una eccellente gestione dell’energia dopo che entrambi erano finito nel fondo: Rast per un’uscita nella ghiaia, di Grassi per uno stop-and-go di 10” per aver sostituito il cambio. Invece, uno… striscione pubblicitario ferma la rimonta di Rast in Gara 2: il tedesco era scattato 14° e si trovata addirittura 3° prima che André Lotterer – in quel momento davanti a lui – ha staccato il fatidico telone. Rast ha perso tre posizioni e ha concluso 6°, mentre di Grassi ha tagliato il traguardo 10° partendo dall’ultimo posto sulla griglia di partenza.

Podio sfiorato in Gara 2

«René e Lucas hanno corso forte», ha detto il Team Principal, Allan McNish, al termine di Gara 2. «Abbiamo visto ancora una volta che il nostro pacchetto tecnico è forte, dopo un altro buon recupero con entrambe le nostre vetture che hanno concluso in zona punti». Rast è rammaricato invece per il podio sfiorato: «Sarebbe stato sicuramente possibile conquistarlo, ma Lotterer ha sollevato uno striscione pubblicitario direttamente davanti a me ed è rimasto bloccato sulla mia macchina. Da quel momento non ho più avuto ritmo, è stato estremamente sfortunato».

