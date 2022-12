Formula E | Anche Nissan toglie i veli alla nuova monoposto e-4ORCE 04

Non solo Jaguar: infatti, nella giornata di ieri, anche Nissan ha svelato la propria e-4ORCE 04, la nuova monoposto Gen3 che prenderà parte alla stagione 2022-23 di Formula E. Richiamo al DNA giapponese attraverso i fiori di ciliegio per la squadra orientale.

Le dichiarazioni sulla nuova auto

Ashwani Gupta, Chief Operating Officer Nissan ha dichiarato: «La Stagione 9 del campionato di Formula E coincide con il quinto anno di presenza Nissan nella competizione e il primo come Nissan Formula E Team. Abbiamo una lunga storia nelle competizioni motoristiche e la nuova livrea della vettura rende omaggio al nostro DNA giapponese».

Guillaume Cartier, Chairperson, Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe and Oceania) ha commentato: «La Formula E è la punta di diamante della tecnologia EV e siamo certi che questa nuova generazione di auto porterà innovazione ed emozioni sia su pista che su stradav.

«Oltre la metà delle gare si svolge nella nostra regione AMIEO e questo ci permette di ottimizzare il trasferimento di competenze dalla pista alla strada e viceversa, accelerando lo sviluppo delle tecnologie di mobilità elettrica, per offrire il meglio ai nostri clienti».

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha dichiarato: «L’introduzione della Gen3 rappresenta una svolta per il campionato e per Nissan. La squadra correrà con il nuovo nome Nissan Formula E Team e siamo tutti emozionati e motivati ad affrontare la nuova sfida».

Nato e Fenestraz nuova coppia di piloti

Come già anticipato da tempo, Nissan ha totalmente cambiato la propria formazione di piloti, affidandosi ai francesi Norman Nato e Sasha Fenestraz. Nato fa il suo ritorno a tempo pieno nel campionato dopo aver corso nel FIA WEC lo scorso anno, mentre Fenestraz ha debuttato proprio nell’ultima gara di Seoul.

Nato ha commentato: «Mi piace molto la nuova livrea, è diversa dalle altre e si farà notare in pista. Il disegno dei fiori di ciliegio è un tocco molto originale. Questa stagione è un nuovo inizio anche per me. Devo concentrarmi sulla preparazione, sulla conoscenza della vettura e consolidare i legami con il resto della squadra, per arrivare alla prima gara in Messico nelle migliori condizioni. Manca poco alle prove, quindi sfrutteremo l’appuntamento di Valencia per migliorare e capire a fondo la nuova auto di Gen3 ed essere pronti per la Stagione 9».

Fenestraz: «L’auto è bellissima. Mi piace molto l’idea dei fiori di ciliegio. Non si è mai visto nulla di simile in Formula E ed è un omaggio alle origini giapponesi del Team. Non vedo l’ora di scendere in pista e di iniziare le prove a Valencia. La Formula E è un grande passo avanti per la mia carriera; ammiro la professionalità e l’impegno della squadra e sono pronto a dare il massimo. Stiamo facendo un’ottima preparazione, mettiamo a punto ogni dettaglio nel simulatore in modo che l’auto sia pronta ad affrontare al meglio ogni sfida».

Nissan potrà contare anche su due riserve d’eccezione: Mitsunori Takaboshi e Jann Mardenbourugh, vincitore della GT Academy ed ex pilota del programma intensivo di sviluppo dei piloti Nissan di Formula E.

Comunicato stampa Nissan