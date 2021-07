F3 | Spielberg 2021: anteprima e orari del weekend

Dopo la breve pausa da Le Castellet, i piloti della Formula 3 tornano a sfidarsi lungo il veloce circuito del Red Bull Ring, in Austria. Questo weekend andranno in scena le tre gare valide per il terzo appuntamento della stagione 2021, sempre a supporto della Formula 1.

Formula 3, Spielberg: programma ed orari

Venerdì 2 luglio

09.30 – Prove libere (45 minuti)

13.50 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 3 luglio

10.35 – Gara 1 (24 giri)

17.45 – Gara 2 (24 giri)

Domenica 4 luglio

11.05 – Gara 3 (24 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Tutte le sessioni saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Formula 3, Spielberg: anteprima del weekend

Dopo gli appuntamenti di Barcellona e di Le Castellet, la classifica premia al primo posto Dennis Hauger di Prema. Il pilota norvegese può ringraziare il nuovo format che dà punti pesanti per Gara 3: infatti, un primo posto, un secondo, una pole position e un giro veloce, a cui si sommano un altro podio e due arrivi in top-10 per un totale di 66 punti. Attenzione però a Victor Martins di MP Motorsport, più concreto nel corso delle sei gare fino ad ora disputate e a -6 da Hauger nonostante nessuna vittoria. Jack Doohan è terzo con Trident (58), seguono Clement Novalak di Trident (49), Olli Caldwell di Prema (41) e Alex Smolyar di ART Grand Prix (40), anche se rimane il pilota con il maggior numero di vittorie in stagione (2). Prema guida la classifica team con 122 punti, inseguita da Trident (107) e da MP Motorsport (95).

Copyright foto: Trident