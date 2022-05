F3 | Imola 2022: anteprima ed orari del weekend

Come accaduto in Bahrain, la Formula 3 farà compagnia alla Formula 1 e alla Formula 2 anche nel suo secondo doppio appuntamento stagionale. Questo weekend si disputeranno le due gare all’Autodromo di Imola, in Italia. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

Chi bisogna tenere d’occhio

Victor Martins (ART Grand Prix #5): il francese ha incassato un ritiro e una vittoria in Bahrain, quanto basta per essere al comando. Rimane comunque uno dei favoriti per il titolo.

Arthur Leclerc (Prema Racing #4): il fratello di Charles ha iniziato bene la stagione, e forse potrebbe non essere un “caso isolato” perché è in ottima forma.

Oliver Bearman (Prema Racing #6): al debutto nella serie, il britannico e campione italiano di Formula 4 ha sorpreso un po’ tutti in Bahrain. Imola la conosce, a differenza di tanti altri.

Grégoire Saucy (ART Grand Prix #8): anche lo svizzero, campione del Formula Regional European Championship by Alpine ha ben figurato all’esordio in Bahrain e potrebbe davvero ottenere altri risultati utili a Imola.

Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing #29): l’argentino ha mostrato di essere veloce, ma forse manca ancora un po’ di concretezza in gara.

Isack Hadjar (Hitech GP #18): chi se l’aspettava la sua vittoria alla prima gara dell’anno? Nessuno, tantomeno lui. Ma il francese è davvero forte e determinato a ripetersi anche a Imola.

L’evento e il circuito

Imola rappresenta una novità per la Formula 3, non tanto per alcuni piloti cresciuti nel campionato italiano di Formula 4 o nel Formula Regional European Championship. Di certo, con queste monoposto, sarà una buona incognita.

L’Autodromo di Imola, in Emilia Romagna, è stato inaugurato nel 1953 e, negli anni recenti, è ritornato ad ospitare anche la Formula 1. Rinnovato nel 2008, ora è lungo 4.909 metri e presenta 19 curve.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 22 aprile

09.55 – Prove libere (45 minuti)

15.00 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 23 aprile

10.35 – Sprint Race (20 giri)

Domenica 24 aprile

08.50 – Gara (24 giri)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili su Sky Sport F1 HD.