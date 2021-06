F3 | Hauger vince Gara 3 a Barcellona e vola in vetta, insegue Caldwell

Dennis Hauger è in vetta alla classifica piloti dopo il primo appuntamento della Formula 3 a Barcellona. Il pilota norvegese di Prema ottiene la vittoria di Gara 3, con Olli Caldwell trionfante in Gara 2 e secondo in campionato. Alexander Smolyar è primo in Gara 1.

Il report di Gara 1: Smolyar subito in fuga

È Smolyar il primo vincitore della stagione 2021. Il pilota russo di ART Grand Prix, partito secondo per l’inversione delle prime dodici posizioni delle qualifiche, si è subito difeso da Caio Collet (MP Motorsport) e ha poi attaccato il poleman Jonny Edgar (Carlin) grazie all’utilizzo del DRS. Smolyar ha quindi distaccato il pupillo di Red Bull e ha tranquillamente concluso al primo posto sotto la bandiera a scacchi, anche grazie a una Safety Car intervenuta per l’uscita sulla ghiaia di Oliver Rasmussen (HWA Racelab). Clement Novalak ha terminato al 2° posto con Trident, segue Collet e Logan Sargeant (Charouz), che ha lasciato Edgar al 5° posto.

Pos Name Team Time 1 Alexander Smolyar ART Grand Prix 36m23.523s 2 Clement Novalak Trident +1.591s 3 Caio Collet MP Motorsport +1.951s 4 Logan Sargeant Charouz Racing System +2.130 5 Jonny Edgar Carlin +2.494 6 Olli Caldwell Prema +2.857 7 Frederik Vesti ART Grand Prix +3.481 8 Dennis Hauger Prema +3.819 9 Victor Martins MP Motorsport +4.120 10 Matteo Nannini HWA Racelab +4.543 11 David Schumacher Trident +4.973 12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +5.320 13 Jak Crawford Hitech GP +5.716 14 Ayumu Iwasa Hitech GP +6.232 15 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +7.210 16 Roman Stanek Hitech GP +7.754 17 Jack Doohan Trident +10.095 18 Calan Williams Jenzer Motorsport +10.349 19 Rafael Villagomez HWA Racelab +11.270 20 Reshad de Gerus Charouz Racing System +11.864 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport +13.444 22 Kaylen Frederick Carlin +13.925 23 Lorenzo Colombo Campos Racing +14.171 24 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport +18.083 25 Filip Ugran Jenzer Motorsport +18.384 26 Amaury Cordeel Campos Racing +20.506 27 Laszlo Toth Campos Racing +21.031 28 Arthur Leclerc Prema +21.452 29 Ido Cohen Carlin +38.072 Ret Oliver Rasmussen HWA Racelab Fastest lap: Smolyar, 1m36.665s Championship standings

1 Smolyar 17 2 Novalak 12 3 Collet 10 4 Sargeant 8 5 Hauger 7 6 Edgar 6 7 Caldwell 5 8 Vesti 4 9 Martins 2 10 Nannini 1

Il report di Gara 2: caos tra i primi, ne approfitta Caldwell

Continui colpi di scena nella seconda manche del weekend. Nella corsa di sabato pomeriggio, Caldwell conquista una vittoria “regalata” con Prema, arrivata come un fulmine a ciel sereno per errori altrui. Enzo Fittipaldi, 12° in Gara 1, è potuto scattare dalla pole position e ha comandato la gara inseguito da David Schumacher. Il brasiliano di Charouz è stato poi sorpassato dal tedesco di Trident, per poi contrattaccare alla curva 1: i dissuasori hanno portato Fittipaldi a colpire Schumacher e ponendo fine alla sua giornata. Matteo Nannini è quindi balzato avanti ma l’italiano di HWA Racelab è stato portato in testacoda da Hauger, quest’ultimo rimasto con l’ala anteriore rovinata. Caldwell ha ereditato il primo posto e, dopo essersi difeso da Victor Martins (MP Motorsport), ha colto la vittoria. Frederik Vesti (ART Grand Prix) è salito al 3° posto, seguito da Novalak e da Collet.

Pos Name Team Time 1 Olli Caldwell Prema 40m42.623s 2 Victor Martins MP Motorsport +0.905s 3 Frederik Vesti ART Grand Prix +2.858s 4 Clement Novalak Trident +3.742s 5 Caio Collet MP Motorsport +3.979s 6 Jonny Edgar Carlin +4.522s 7 Ayumu Iwasa Hitech GP +5.008s 8 Jack Doohan Trident +5.511s 9 Jak Crawford Hitech GP +5.868s 10 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +6.467s 11 Calan Williams Jenzer Motorsport +6.757s 12 Arthur Leclerc Prema +8.552s 13 Roman Stanek Hitech GP +9.862s 14 Reshad de Gerus Charouz Racing System +10.328s 15 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport +10.919s 16 Tijmen van der Helm MP Motorsport +11.482s 17 Amaury Cordeel Campos Racing +11.979s 18 Kaylen Frederick Carlin +14.113s 19 Rafael Villagomez HWA Racelab +15.168s 20 Oliver Rasmussen HWA Racelab +15.608s 21 Ido Cohen Carlin +16.047s 22 Filip Ugran Jenzer Motorsport +16.408s 23 Lorenzo Colombo Campos Racing +16.901s 24 Laszlo Toth Campos Racing +18.305s 25 Dennis Hauger Prema +1m27.491s 26 Matteo Nannini HWA Racelab +1 lap Ret Enzo Fittipaldi Charouz Racing System Ret David Schumacher Trident Ret Logan Sargeant Charouz Racing System Ret Alexander Smolyar ART Grand Prix Fastest lap: Hauger, 1m36.973s Championship standings

1 Caldwell 20 2 Novalak 20 3 Smolyar 17 4 Collet 16 5 Martins 14 6 Vesti 14 7 Edgar 11 8 Sargeant 8 9 Hauger 7 10 Iwasa 4

Il report di Gara 3: Hauger, vittoria e testa del campionato

Dopo due gare poco proficue, Hauger è riuscito a ottenere finalmente la prima vittoria nella categoria. Il norvegese di Prema, uno dei favoriti per il titolo anche a un anno di esperienza accumulato nel 2020, non ha avuto uno slancio al via stellare ma è riuscito a riprendere il comando dopo metà giro. Ampliato poi il divario sul secondo, Hauger ha mantenuto le giuste distanze che gli hanno permesso di concludere con 3”5 di vantaggio davanti a Jack Doohan (Trident) sul traguardo. Se nelle prime due posizioni ci sono due team italiani, Nannini completa il tricolore con il 3° posto, seguito da Caldwell e da Martins. Novalak è 6°.

Pos Name Team Time 1 Dennis Hauger Prema 35m47.216s 2 Jack Doohan Trident +3.721s 3 Matteo Nannini HWA Racelab +6.153s 4 Olli Caldwell Prema +8.124s 5 Victor Martins MP Motorsport +11.548s 6 Clement Novalak Trident +12.337s 7 Frederik Vesti ART Grand Prix +13.455s 8 Caio Collet MP Motorsport +14.053s 9 Logan Sargeant Charouz Racing System +15.435s 10 Roman Stanek Hitech GP +15.477s 11 Alexander Smolyar ART Grand Prix +16.062s 12 David Schumacher Trident +16.688s 13 Arthur Leclerc Prema +17.238s 14 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +21.249s 15 Ayumu Iwasa Hitech GP +26.143s 16 Jonny Edgar Carlin +31.767s 17 Oliver Rasmussen HWA Racelab +32.388s 18 Jak Crawford Hitech GP +32.628s 19 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +33.724s 20 Tijmen van der Helm MP Motorsport +33.882s 21 Calan Williams Jenzer Motorsport +34.069s 22 Ido Cohen Carlin +37.210s 23 Reshad de Gerus Charouz Racing System +37.932s 24 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport +38.577s 25 Amaury Cordeel Campos Racing +39.222s 26 Laszlo Toth Campos Racing +40.548s 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport +53.678s 28 Rafael Villagomez HWA Racelab +1 lap 29 Lorenzo Colombo Campos Racing +1 lap 30 Kaylen Frederick Carlin +1 lap Fastest lap: Hauger, 1m36.643s Championship standings

1 Hauger 34 2 Caldwell 32 3 Novalak 28 4 Martins 24 5 Doohan 21 6 Collet 20 7 Vesti 20 8 Smolyar 17 9 Nannini 16 10 Edgar 11

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited