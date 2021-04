F2 | Test Barcellona, Giorno 2: Verschoor impone il passo con MP Motorsport

Si sono notevolmente abbassati i tempi nel secondo giorno di test collettivi della Formula 2 a Barcellona. Richard Verschoor firma il miglior tempo con MP Motorsport nel turno mattutino, mentre David Beckmann e Guilherme Samaia fanno doppietta al pomeriggio con Charouz.

Il report della mattina: Verschoor in vetta, Boschung e Drugovich nel podio virtuale

Nelle prime tre ore della sessione del mattino, Verschoor è riuscito a segnare un riferimento di 1’28”280 e nettamente superiore al record ottenuto da Christian Lundgaard ieri. Il pilota nederlandese, che non è stato confermato per il resto della stagione 2021, ha preceduto la Campos di Ralph Boschung per quasi due decimi di secondo. Ancora velocissimo anche Felipe Drugovich, 3° con UNI-Virtuosi e davanti a Marcus Armstrong (DAMS), a Bent Viscaal (Trident) e a Roy Nissany (DAMS); quest’ultimo è stato anche fattore causante di una bandiera rossa. Théo Pourchaire è 7° con ART Grand Prix, seguono in classifica Lirim Zendeli (MP Motorsport), Lundgaard (ART Grand Prix) e il duo Hitech GP formato da Liam Lawson e da Jüri Vips. Non troppo convincenti le Prema: Oscar Piastri è 16°, Robert Shwartzman 18°.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Richard Verschoor MP Motorsport 1m28.280s 51 2 Ralph Boschung Campos Racing 1m28.474s +0.194s 32 3 Felipe Drugovich Virtuosi 1m28.544s +0.264s 45 4 Marcus Armstrong DAMS 1m28.670s +0.390s 35 5 Bent Viscaal Trident 1m28.675s +0.395s 39 6 Roy Nissany DAMS 1m28.698s +0.418s 36 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m28.766s +0.486s 48 8 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m28.801s +0.521s 41 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m28.805s +0.525s 49 10 Liam Lawson Hitech GP 1m28.810s +0.530s 40 11 Juri Vips Hitech GP 1m28.872s +0.592s 53 12 Guanyu Zhou Virtuosi 1m28.880s +0.600s 50 13 Jehan Daruvala Carlin 1m28.884s +0.604s 32 14 Gianluca Petecof Campos Racing 1m28.929s +0.649s 37 15 Dan Ticktum Carlin 1m29.012s +0.732s 34 16 Oscar Piastri Prema 1m29.059s +0.779s 25 17 Marino Sato Trident 1m29.175s +0.895s 32 18 Robert Shwartzman Prema 1m29.260s +0.980s 24 19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m30.125s +1.845s 49 20 David Beckmann Charouz Racing System 1m30.194s +1.914s 44 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1m30.855s +2.575s 27 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1m32.721s +4.441s 26

Il report del pomeriggio: Beckmann e Samaia guidano il gruppo

Nel pomeriggio, è Charouz a piazzare i propri piloti in testa: Beckmann firma un crono di 1’29”384, Samaia si piazza alle sue spalle a +0”126 di margine. Verschoor termina positivamente la giornata al 3° posto, mentre Gianluca Petecof si issa 4° con Campos. Anche Drugovich rimane tra i migliori di questo sabato con il 5° posto, poi troviamo Zendeli e Matteo Nannini (HWA Racelab). Lundgaard ottiene un altro piazzamento in top-10 con l’8° posto, con Boschung e Shwartzman nelle due posizioni subito successive.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 David Beckmann Charouz Racing System 1m29.384s 37 2 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m29.510s +0.126s 36 3 Richard Verschoor MP Motorsport 1m29.951s +0.567s 35 4 Gianluca Petecof Campos Racing 1m30.684s +1.300s 45 5 Felipe Drugovich Virtuosi 1m30.837s +1.453s 59 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m30.928s +1.544s 33 7 Matteo Nannini HWA Racelab 1m31.033s +1.649s 40 8 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m33.557s +4.173s 61 9 Ralph Boschung Campos Racing 1m34.356s +4.972s 41 10 Robert Shwartzman Prema 1m34.363s +4.979s 44 11 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m34.497s +5.113s 59 12 Liam Lawson Hitech GP 1m35.658s +5.274s 49 13 Juri Vips Hitech GP 1m34.668s +5.284s 51 14 Bent Viscaal Trident 1m34.711s +5.327s 43 15 Roy Nissany DAMS 1m34.806s +5.422s 59 16 Oscar Piastri Prema 1m34.907s +5.523s 41 17 Guanyu Zhou Virtuosi 1m35.052s +5.668s 55 18 Marino Sato Trident 1m35.196s +5.812s 45 19 Marcus Armstrong DAMS 1m35.270s +5.886s 50 20 Jehan Daruvala Carlin 1m35.278s +5.894s 39 21 Dan Ticktum Carlin 1m35.607s +6.223s 39 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1m36.174s +6.790s 43

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited