ERC | Rally Liepaja, Martins Sesks strabordante nella prima giornata

Il pilota di casa Mārtiņš Sesks chiude la prima giornata del Rally Liepāja in testa, dominando letteralmente le prime sei prove speciali del programma del quinto appuntamento del FIA ERC 2022.

Il dominio di Sesks. Sul podio Llarena e Kristensson

Il lettone sulla Skoda Fabia Rally2 Evo gommata MRF Tyres e condivisa con Renars Francis infatti ha conquistato tutte e sei le PS di oggi, ribadendo la leadership in un rally a cui partecipa per la settima volta in carriera, senza mai vincerlo. Sesks, che risiede proprio a Liepāja (ed il padre Uldis è pure sindaco di lungo corso della città), sta affrontando l’evento per la prima volta con la Fabia Rally2 Evo del team MRF, dopo aver corso negli altri appuntamenti all’interno dell’ERC Open con la versione Rally2 Kit.

Sulle tracce del lettone si piazza per ora l’attuale leader del campionato europeo rally, vale a dire il compagno di squadra in MRF Efrén Llarena, che con l’altra Fabia Rally2 Evo si posiziona al secondo posto a 22,9 secondi da Sesks, frutto sia di una bella rimonta (era partito dall’undicesimo piazzamento, per poi risalire grazie anche a qualche aggiustatina all’assetto nell’assistenza di metà giornata) che delle sfortune degli avversari davanti a lui.

Terzo posto per Tom Kristensson, su Hyundai i20 N Rally2 e a 32,3 secondi dalla vetta. L’ex M-Sport spodesta nell’ultima prova di oggi Nil Solans, anch’egli su i20 e sul podio sinché una foratura alla gomma anteriore destra gli ha causato una perdita di quasi un minuto in prova, precipitando in classifica di nove posizioni (ora è dodicesimo) con un minuto e venti da Sesks. Brutta tegola per il costante spagnolo che deve assolutamente vincere ogni gara dell’ERC 2022 per cercare di tirare avanti in campionato, condizionato com’è da problemi di budget.

Paddon scivola giù dal podio

Scorrendo il resto della top ten, troviamo al quarto posto Mikko Heikkilä (Skoda) a 38,4 secondi, al quinto Ken Torn (Ford Fiesta Rally2) a 45,6 secondi, al sesto Gregor Jeets (Fabia Rally2 Evo) a quota 47 secondi di ritardo e al settimo Vaidotas Žala, ancora vettura ceca.

Ottavo Hayden Paddon, per la prima volta con la Hyundai i20 N Rally2 che utilizzerà a breve nella sua campagna nel WRC2 che si aprirà all’imminente Rally Estonia. Il neozelandese, da alcune stagioni lontano dalle gare europee, parte con il piede giusto in questo allenamento al Liepāja ponendosi alle spalle di Sesks dopo le prime due prove speciali, con 7 secondi di ritardo. Ma una uscita di strada nella PS3 costa al pilota 38,7 secondi e la discesa in classifica, per poi posizionarsi ottavo a un minuto e 3 secondi dalla vetta.

Imprevisto per Battistolli

La top ten di oggi si chiude con il nono posto di Javier Pardo, su Fabia Rally2 Evo, ed il decimo di Yoann Bonato, su Citroen C3 Rally2. Undicesimo il conquistatore della Qualifying Stage di ieri, ovvero Alberto Battistolli, con un minuto e 16 di ritardo. Il pilota italiano si posiziona in zona podio nelle prime due prove speciali, ma anche lui nella PS3 affronta un imprevisto, ovvero due testacoda che lo fanno scendere nelle retrovie della top ten. Tredicesimo Simone Tempestini a un minuto e 22 secondi.