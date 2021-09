F2 | Monza 2021: anteprima e orari del weekend

Dopo un’estenuante pausa estiva, la Formula 2 è pronta finalmente a scendere in pista questo weekend. Monza darà il via alla seconda metà di stagione della serie cadetta della Formula 1, ma la lotta al titolo è ancora ampiamente aperta.

Formula 2, Monza 2021: programma ed orari

Venerdì 10 settembre

11.20 – Prove libere (45 minuti)

16.50 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 11 settembre

08.50 – Sprint race 1 (21 giri)

14.45 – Sprint race 2 (21 giri)

Domenica 12 settembre

10.25 – Feature race (29 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Formula 2, Monza 2021: anteprima del weekend

Con il nuovo format a tre gare e le diverse inversioni di griglia, non è ancora ben chiaro il favorito per il titolo 2021 della Formula 2. Sicuramente, ad aver impressionato è stato Oscar Piastri: l’australiano ha vinto lo scorso anno la Formula 3 con Prema e quest’anno si sta riconfermando, ancora una volta, come uno dei giovani talenti più promettenti per la Formula 1. La svolta è stata proprio a Silvestrone: tre risultati utili gli hanno permesso di superare Guanyu Zhou, suo compagno di squadra nell’Academy di Alpine ma avversario in pista essendo anche pilota di UNI-Virtuosi. Il cinese, leader di campionato fino al weekend inglese, ha pagato due KO e due arrivi fuori dalla zona punti nelle ultime sei gare; ora il suo bottino totale è di 103 punti, 5 in meno di Piastri che guida la classifica. Robert Shwartzman (91 punti con Prema) è chiamato a fare molto meglio, visto quando dimostrato nel 2020 ed essendo anche uno dei piloti di punta della Ferrari Driver Academy. Dan Ticktum (89 punti con Carlin) è anch’egli lì in alto, ma ricordiamo che il britannico è finito fuori dalla Williams per alcuni commenti negativi rivolti a Nicolas Latifi… mentre giocava in streaming a Call of Duty. Attenzione anche a Jüri Vips, a quota 85 punti con Hitech GP e pupillo Red Bull.

Copyright foto: Formula 2