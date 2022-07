Extreme E | Xite Energy Racing rivoluziona la squadra: confermata Tamara Molinaro, entra Timo Scheider

La prossima settimana tornerà l’appuntamento con l’Extreme E, che per recuperare il tempo perso (sino ad ora si è corsa una sola gara, il Desert X Prix in Arabia Saudita lo scorso febbraio: la guerra in Ucraina ha sconvolto un po’ i programmi della serie), proporrà la prossima settimana un doppio appuntamento con l’Island X Prix che si terrà in Sardegna, nella zona di Capo Teulada.

E la ripresa del Mondiale degli eSuv elettrici proporrà qualche novità negli schieramenti. Xite Energy Racing infatti ha stravolto la propria formazione, con Tamara Molinaro e Timo Scheider al posto di Klara Andersson ed Oliver Bennett. La cosa curiosa è che i nuovi innesti sono entrambi i piloti di riserva ufficiali per l’Extreme E, che ricoprono anche il ruolo di sviluppatori.

Tamara Molinaro confermata in Xite Energy Racing

Partiamo dalla Molinaro, che abbiamo già visto in azione quest’anno in Arabia Saudita in sostituzione della Andersson, positiva al Covid, e chiamata quindi all’ultimo momento per occupare il sedile rimasto libero. Assieme a Bennett, la già campionessa ERC nella classifica Femminile del 2017 ha dato il proprio contributo per la conquista di un dignitoso sesto posto nel Desert X Prix. Inoltre, lo scorso anno è stata una dei pochi fortunati piloti ad essere selezionati per i Rookie Test dell’Extreme E, usufruendo di una sessione con il team campione 2021 Rosberg X Racing (curiosamente a quell’iniziativa prese parte anche la Andersson, scelta da Acciona Sainz).

Tamara Molinaro ha commentato: «Sono molto felice di essere rientrata nell’Extreme E per la Sardegna ed è ancora più speciale in quanto è il mio evento di casa. Sarà una sfida più grande rispetto al round di apertura in Arabia Saudita poiché quello era un circuito nuovo per tutti: per quanto riguarda invece l’Island X Prix, gli altri piloti hanno esperienza dell’anno scorso [anche se si corse in autunno inoltrato, con condizioni quindi diverse, ndr], ma daremo il massimo e vedremo come va. Spero che possiamo fare una buona gara ed essere competitivi. Ho un ottimo rapporto con Timo: da quando sono diventata una pilota di riserva del campionato ho trascorso molto tempo con lui e abbiamo spesso parlato di quanto fosse bello potersi ritrovare insieme in una squadra».

Scheider al posto di Bennett, dirottato verso il Nitro Rallycross

Scheider, come abbiamo già detto, era anch’esso un pilota di riserva della serie, già dalla scorsa stagione. Il due volte campione DTM 2008 e 2009, con esperienze anche nell’Endurance (podio alla 24 Ore di Le Mans del 2010) e nel rallycross, sempre di livello mondiale, andrà a sostituire un Bennett ormai preso dall’impegno nel Nitro RX.

Scheider ha aggiunto: «È qualcosa di speciale poter entrare a far parte della serie come pilota al fianco di Tamara. Dovevo fare il test del percorso con la solita vettura di prova in vista della mia partenza per l’Italia, ma ora viaggerò in Sardegna come pilota con Xite Energy Racing! È una bella sensazione. Sono molto carico per mostrare di cosa siamo capaci: io e Tamara ci siamo trovati abbastanza bene insieme in termini di prestazioni e penso che daremo un buon spettacolo in Sardegna».

I nuovi piloti di riserva dell’Extreme E

I due nuovi ingressi in Xite Energy Racing avranno comunque dei sostituti nel ruolo di piloti di riserva per l’Extreme E, che non resta quindi con le caselle scoperte. Al posto di Scheider ci sarà Fraser McConnell, mentre per Tamara Molinaro l’incarico andrà, ironia della sorte, proprio a Klara Andersson, in una sorta di gioco delle parti tra entrambe le pilote.