Extreme E | Desert X Prix, brutto infortunio per Kevin Hansen. Ultimi aggiornamenti

Il primo appuntamento dell’Extreme E 2022 non è andato al meglio per Kevin Hansen, uscito letteralmente con le ossa rotte dal Desert X Prix in Arabia Saudita. Il portacolori del team JBXE infatti ha rimediato un brutto infortunio durante la Crazy Race di domenica, dove si assegnava l’ultimo pass per accedere alla finale.

Un pesante atterraggio infatti ho comportato una brutta compressione per il giovane svedese, che ha fatto sì che si rompesse la vertebra 8 e ci fosse pure una contusione al polmone. Pur arrivato sino alla fine della manche, Hansen si è dovuto sdraiare prima di essere condotto via elicottero all’ospedale più vicino dove poi è stata emessa la diagnosi.

Kevin Hansen was injured while competing during the Crazy Race. He was taken to hospital for treatment and is being kept overnight for observation.

Everyone at Extreme E wishes him a full and speedy recovery – and we look forward to seeing him back racing as soon as possible. pic.twitter.com/uMSr3uT7Sc

