ERC | Rally Liepaja 2022: anteprima, orari italiani ed entry list

Giro di boa per il FIA ERC 2022, con il campionato europeo che questo fine settimana si svolgerà in Lettonia con la decima edizione del Rally Liepāja.

Panoramica sul Rally Liepaja

Nato nel 2013, l’evento che si disputa su sterrato nella zona di Talsi inizialmente era di scena nel periodo invernale, nell’area della costa baltica dalle parti di Ventspils. Poi si spostò in autunno nel 2016 e successivamente nella finestra primaverile, con l’approdo dell’attuale base a partire dal 2019. Infine, il giro delle quattro stagioni si è chiuso nel 2020 con lo slot estivo, introdotto a causa degli sconvolgimenti del calendario dovuti alla pandemia.

Luglio quindi è un mese che solo dalla scorsa stagione è diventato il contesto del Rally Liepāja, ma le sue caratteristiche peculiari restano invariate: sterrati veloci in quel della zona nord-ovest della Lettonia, che hanno visto vincitori del calibro di Esapekka Lappi, Craig Breen ed Oliver Solberg, che impressionò tutti con i successi del biennio 2019 e 2020, anche perché nel primo anno si laureò neanche maggiorenne, a 17 anni, 8 mesi e 3 giorni, sancendo un record nella storia dell’ERC. Nell’albo d’oro comunque svetta Nikolay Gryazin, a quota tre vittorie tra cui quella ottenuta nella passata stagione.

Il programma del Rally Liepaja 2022

Il quinto appuntamento del campionato europeo rally 2022 scatterà venerdì 1 luglio con la Qualifying Stage da 3,77 km alle 16:15 ora italiana, e che deciderà le posizioni di partenza per la prima giornata di gara che si svolgerà sabato 2 luglio a partire dalle 09:35 (sempre il nostro orario), preceduta dalla cerimonia di partenza, curiosamente fissata di prima mattinata: in programma due giri da tre prove speciali, per un totale di 85,71 km cronometrati, con l’ultima PS che si disputerà alle 15:10. Domenica 3 si inizia dalle ore 08:00 italiane e via con altri due giri da tre prove per ognuno, che si chiuderanno alle 18:48 con l’ultimo service del rally, e a seguire Cerimonia di premiazione finale per gli equipaggi ERC che si svolgerà nella Piazza delle Rose di Liepāja. Per questa giornata avremo quindi globalmente 95,30 km cronometrati, per un totale complessivo di 181,01 km di velocità per 12 prove speciali.

Rally Liepaja 2022, entry list

La lista iscritti del Tet Rally Liepāja (questo il nome ufficiale, considerando il title sponsor specializzato in prodotti tecnologici) comprende 50 equipaggi, a partire dall’attuale leader dell’ERC 2022 Efren Llarena, su Skoda Fabia Rally2 Evo e già vincitore del Rally delle Azzorre. Agguanta la possibilità di correre in Lettonia il diretto inseguitore in classifica Nil Solans, attanagliato da problemi di budget che lo fanno andare avanti giorno per giorno nell’ERC e che continua a correre con la Hyundai i20 N Rally2 con cui ha debuttato nel precedente Rally di Polonia, dopo aver usato la Volkswagen Polo GTI R5 con cui ha vinto il Rally Serras de Fafe e Felgueiras ed il Rally delle Isole Canarie.

All’attuale terzo posto dell’ERC 2022 troviamo poi Simone Tempestini, anch’egli al via del Liepāja e sempre con la Fabia Rally2 Evo. Spazio poi al reduce dalla piazza d’onore in Polonia Tom Kristensson, su i20 R5 Rally2, e ad Alberto Battistolli (Fabia Rally2 Evo), Vaidotas Žala (altra Skoda), Yoann Bonato (Citroen C3 Rally2), il pilota di casa Mārtiņš Sesks (che per l’occasione passa dalla Fabia Rally2 Kit alla Rally2 Evo vera e propria) e Ken Torn (Ford Fiesta Rally2). Assente Simone Campedelli, mentre c’è grande attesa per la presenza di Hayden Paddon, che prima di cimentarsi con il tanto agognato ritorno al Mondiale affrontando il WRC2 a partire dal prossimo Rally Estonia, competerà per la prima volta su terra con la Hyundai i20 N Rally2: per il neozelandese, visto di recente al Rally di Alba su asfalto, il Liepāja sarà quindi un test importante per mettere a punto qualche dettaglio.

Qui si può scaricare la lista iscritti completa del Tet Rally Liepāja 2022.