ERC | La nuova Skoda Fabia RS Rally2 schierata al Barum Czech Rally Zlin

Conosciamo ormai tutto della nuova Skoda Fabia RS Rally2, la nuova creatura che la casa ceca ha tirato fuori dal cilindro per alzare ulteriormente una asticella – già alta – fissata dalle precedenti versioni di successo Fabia R5 e la più recente Fabia Rally2 Evo. Basata sulla quarta generazione della Fabia stradale, che quindi godrà di una controparte sportiva e quindi anche della vetrina offerta dalle competizioni nazionali ed internazionali, la vettura era stata presentata nei giorni scorsi con tutti i dettagli svelati, frutto di quasi un anno di sviluppo e test.

La Skoda Fabia RS Rally2 al Barum Czech Rally Zlín

Mancava però un tassello importante, ovvero il debutto della Fabia RS Rally2 in una gara, dopo l’omologazione da parte della FIA che dovrebbe avvenire entro agosto. Si sapeva in linea di massima che la nuova Skoda potesse esordire a settembre, con l’ipotesi dell’Acropolis Rally in Grecia, ma intanto giunge notizia che a fine agosto, dal 26 al 28, l’auto farà la sua prima apparizione al Barum Czech Rally Zlín, penultimo appuntamento del FIA ERC 2022 di scena in Repubblica Ceca.

Da annunciare il pilota alla guida della Skoda Fabia RS Rally2

A darne l’ufficialità la direzione dell’evento nella persona di Jan Regner, con un comunicato ufficiale apparso sul sito della gara. La Skoda Fabia RS Rally2 giocherà quindi in casa ma per una specie di anteprima in attesa del debutto ufficiale vero e proprio: ancora non si conoscono i piloti alla guida, anche se per l’occasione Skoda Motorsport potrà pescare nel mazzo delle personalità legate alla casa ceca e che hanno contribuito allo sviluppo e ai test della vettura, come il pilota di casa e più volte campione nazionale ceco rally Jan Kopecký, Emil Lindholm, Andreas Mikkelsen e Kris Meeke, che potrebbe a sua volta essere tentato dal ritorno nel WRC con questa vettura qualora si aprisse l’opportunità.

Regner ha spiegato: «Negli anni precedenti, abbiamo sempre avuto una vettura Skoda nella nostra locandina ufficiale, auto di successo sulla scena mondiale ed europea. Quest’anno abbiamo scelto un concept diverso con una vettura completamente nuova prodotta da Mladá Boleslav, la Skoda Fabia RS Rally2, che si proseguirà sul solco delle prestazioni di successo del marchio»