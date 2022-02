ELMS – Cetilar Villorba Corse: partnership con TAG Heuer per la stagione 2018

Cetilar Villorba Corse ha stretto un importante collaborazione con TAG Heuer; il marchio svizzero che opera nel settore dell’orologeria si lega al team italiano, e il prossimo anno apparirà sulla Dallara P217 nel corso delle gare dell’European Le Mans Series e alla 24 Ore di Le Mans. L’intesa raggiunta fra la compagine protagonista nella classe prototipi LMP2 e l’azienda particolarmente conosciuta per i suoi orologi e cronografi di lusso unisce nomi e loghi che esaltano perfezione e prestigio, alta tecnologia e professionalità, autorevolezza e passione per il motorsport e il mondo delle corse endurance. La collaborazione sarà inaugurata a cavallo tra febbraio e marzo, periodo in cui è prevista la presentazione della livrea 2018.

Raimondo Amadio, team principal Cetilar Villorba Corse: “L’annuncio di una partnership cosi prestigiosa è un ulteriore conferma dell’elevato livello qualitativo del nostro progetto sportivo. TAG Heuer lega da sempre il suo marchio e la sua immagine alle competizioni automobilistiche e rappresenta un vero e proprio mito per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori. Esserne il partner prescelto ci riempie di orgoglio e di responsabilità nell’affrontare con il massimo impegno tutti i prossimi step del nostro programma”.

Roberto Beccari, AD LVMH Watch & Jewelry Italy e GM di TAG Heuer Italia: “TAG Heuer è entusiasta di questa collaborazione con la scuderia Cetilar Villorba Corse in quanto entrambi condividono gli stessi valori sani della competizione motoristica: sacrificio, avanguardia, contemporaneità, ricerca costante delle precisione. In piena sintonia con il claim del nostro marchio #DontCrackUnderPressure. I motori sono nel DNA di TAG Heuer sin dall’inizio delle corse automobilistiche e daremo il nostro sostegno professionale alla scuderia per raggiungere i risultati prefissati per la stagione 2018”.