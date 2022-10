ELMS | 4 Ore di Portimao, Gara: quarta vittoria (e primo titolo) per Prema

Cavalcata trionfale per Prema Racing al debutto nell’European Le Mans Series. La squadra italiana ha celebrato ieri il primo titolo nel campionato europeo, conquistando la quarta vittoria stagionale alla 4 Ore di Portimao con Louis Delétraz, Juan Manuel Correa e Ferdinand Habsburg.

Il resoconto della classe LMP2

La pioggia è stata l’avversaria principale dei piloti dell’ELMS tra cui il poleman Salih Yoluc (Racing Team Turkey), finito in testacoda nel giro di formazione. Il turco è riuscito poi a riprendere la posizione, ma è durato poco davanti: infatti, Correa è subito andato al comando. Tuttavia, lo statunitense ha ceduto il passo a Pietro Fittipaldi (Inter Europol Competition).

Con il cambio piloti, l’equipaggio Prema ha cambiato passo grazie ad Habsburg, risalito in prima posizione, e Delétraz ha completato l’opera gestendo al meglio le varie Full Course Yellow.

Secondo posto per Panis Racing con Nico Jamin, Job van Uitert e Julien Canal, che hanno provato in tutti i modi a togliere il titolo dalle mani dei piloti Prema. Cool Racing ha concluso in terza posizione con Yifei Ye, Nicklas Krütten e Nicolas Lapierre.

Peccato per TDS Racing x Vaillante, che non ha azzeccato gli pneumatici nelle ultime fasi di gara, così come per Inter Europol Competition scesa in quarta posizione.

I vincitori delle classi LMP3 e LMGTE

In LMP3, incredibile capitombolo per Inter Europol Competition. Nico Pino si è toccato con una LMP2 alla terza ora, poi Guilherme Oliveira è stato colpito da una Aston Martin mentre procedeva lentamente a causa di una foratura. Malthe Jakobsen, Maurice Smith e Mike Benham di Cool Racing non solo hanno vinto la corsa portoghese ma anche il titolo.

In LMGTE, storico primo successo della Ferrari 488 GTE Evo 2020 di Iron Dames con Michelle Gatting, Sarah Bovy e Dorianne Pin, dopo una prova praticamente dominata dall’inizio fino alla bandiera a scacchi. Però, sono Gianmaria Bruni, Lorenzo Ferrari e Christian Ried a laurearsi campioni con la Porsche 911 RSR-19 di Proton Competition dopo aver terminato quinti.

I risultati completi della gara

Copyright foto: ELMS