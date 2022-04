DTM | Loeb sostituisce Cassidy sulla Ferrari 488 GTE AlphaTauri

Sébastien Loeb stupisce ancora una volta e si ritaglia un ulteriore spazio nel mondo del motorsport, andando a competere nel DTM. O meglio, prenderà parte ad una gara in qualità di sostituto di Nick Cassidy, in occasione del round di apertura di Portimão dal 29 aprile al primo maggio.

Cassidy salta il primo round del DTM per la Formula E

Il nove volte campione WRC salirà a bordo della Ferrari 488 GTE gestita da AF Corse nel team DTM di AlphaTauri, su una vettura guidata in teoria da Cassidy che però ritrova la contemporanea eventualità della gara portoghese con il quarto appuntamento della Formula E di scena a Monte Carlo, altro contesto dove gareggia il pilota di Auckland (con il team Envision Racing).

La versatilità di Loeb nel motorsport

«Nella mia carriera mi è sempre piaciuto passare da una disciplina all’altra: il DTM è un campionato famoso, quindi quando ho avuto questa opportunità di partecipare, l’ho colta senza indugi: è una sfida emozionante perché lo stile di guida è completamente opposto [a quanto sono abituato]», ha dichiarato Loeb, che solo quest’anno lo abbiamo visto in gara nel WRC al Rallye di Monte Carlo con M-Sport, dove ha vinto, nel Campionato del Mondo Rally Raid FIA con Bahrain Raid Xtreme (podio alla Dakar), alla Race of Champions (vinta), nell’Extreme E con il team X44 e nell’Andros Trophy. Insomma, sull’impero motorsportivo dell’alsaziano sembra non voler tramontare il sole.

Gli obiettivi di Loeb nella gara del DTM

Ma sebbene la maggior parte della carriera Loeb l’abbia passata sulle strade, c’è già stato spazio in passato per qualche incursione nel mondo delle piste: pensiamo al biennio 2014-2015 nel WTCC con Citroen, il FIA GT Seriers nel 2013 con la McLaren MP4-12C GT3 (l’esperienza più vicina a quella che sta per fare nel DTM, dove si compete su vetture GTE) o la 24 Ore di Le Mans affrontata nel 2006, cogliendo il secondo posto assoluto su una Pescarolo. «Dovrò lottare contro specialisti in questo tipo di gare ed è passato molto tempo dalla mia ultima vera gara in GT3. Il mio obiettivo sarà quello di trovare il mio miglior ritmo e cercare di usare la mia esperienza per dare un buon feedback al team sugli assetti della vettura», ha concluso Loeb, come riporta DirtFish. «So che sarà dura, ma le auto sono davvero divertenti da guidare […], quindi non vedo l’ora».

Loeb salta il Rally di Portogallo?

Da quanto riporta inoltre l’Equipe, pare che Loeb andrà a sostituire Cassidy anche per la seconda tappa del DTM 2022 in programma al Lausitzring: questo avverrebbe nel fine settimana del 20-22 maggio, in contemporanea con il Rally di Portogallo valido come quarto appuntamento del WRC 2022. E questo significherebbe che sugli sterrati lusitani non dovremmo rivedere in gara il francese sulla Ford Puma Rally1 di M-Sport.

Crediti Immagine di Copertina: Twitter Sébastien Loeb