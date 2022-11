Crugnola vince anche lo Special Rally Circuit di Vedovati Corse, e Movisport trionfa con lui

Una finale di stagione notevole per Andrea Crugnola, che nel fine settimana ha conquistato la sesta edizione dello Special Rally Circuit di Vedovati Corse, disputato dentro l’autodromo di Monza (scenario dove l’anno scorso conquistò il primo posto nel WRC3 nella tappa che chiuse il Mondiale Rally).

Crugnola e Carmellino vincitori dello Special Rally Circuit

Il pilota di Varese ha corso sulla Citroen C3 Rally2 di F.P.F. Sport, modello che gli ha portato in dote (assieme a Pietro Ometto) il secondo titolo in carriera nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Al suo fianco in questo frangente c’era alle note Marina Carmellino, con la quale ha vinto tre prove speciali su quattro battendo di 21,4 secondi Luca Tosini e Roberto Peroglio, su Skoda Fabia Rally2 Evo. Terzo posto per il gentleman driver Guido Zanazio e Cesare Brusa, sulla Ford Fiesta WRC Plus di GMA Racing.

Ancora un trionfo in questo 2022 per Movisport

Sia Crugnola (di recente anche vincitore per il secondo anno di fila della Fiorio Cup, disputata sulla Fabia) che Zanazio hanno in comune il fatto di essere piloti rappresentanti di Movisport, la scuderia reggiana reduce da un 2022 di successo con l’ottava conquista della Coppa ACI Sport delle Scuderie nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, stagliandosi anche nel CIR Terra in occasione del Rally delle Marche, penultimo appuntamento stagionale.

In questo caso Movisport è stata presente con tre equipaggi nella top ten finale, con Emanuele Dati quinto assoluto, Luca Hoelbling settimo ed Alessandro Taddei nono, tutti su Skoda.