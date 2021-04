CIWRC | Rallye Elba 2021, gli iscritti nella prima gara del campionato

Sta per partire la stagione 2021 del Campionato Italiano WRC, seconda serie rally a cominciare in quest’annata dopo il CIR Sparco che ha già dato fuoco alle polveri con i primi due appuntamenti. Questo fine settimana, da venerdì 16 a sabato 17 aprile, scatterà il 54esimo Rallye Elba, valido per il CIWRC con coefficiente pari a 1,25, ed anche per la Coppa Rally di Sesta Zona con, in questo caso, una maggiorazione a 1,5.

Rallye Elba 2021, i campioni uscenti e le conferme del CIWRC

Sei le prove speciali dell’evento di ACI Livorno con base a Portoferraio, per un totale di 92,60 km (qui i dettagli). Al via vedremo 73 equipaggi, dove si stagliano ovviamente gli iscritti per le classifiche del CIWRC 2021, tra cui non può mancare il duo campione uscente formato da Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC, vincenti anche nell’Elba del 2020, e gli altri rivali per il titolo che sino all’ultimo hanno conteso all’equipaggio il successo conclusivo, come il vicecampione regnante Andrea Carella, migliore tra le R5 e che correrà quest’anno per la prima volta con Elia De Guio (già visto condividere spesso gli abitacoli con Enrico Oldrati) alle note.

Ma sul fronte delle vetture WRC non possiamo non citare Simone Miele, altro vicecampione del CIWRC ma nel 2019, nonché terzo lo scorso anno e deciso a giocarsi le sue carte per un riscatto assieme a Roberto Mometti su Citroen DS3; stessa vettura per i trionfatori di due anni fa Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, entrati la scorsa stagione nell’agone della competizione con la DS3 WRC solo per due appuntamenti. Inoltre al via del Rallye Elba e del campionato ci sarà Luigi Fontana con Giovanni Agnese, su i20 WRC.

Rallye Elba 2021, gli altri iscritti e gli esordienti

Tra le venticinque vetture R5 iscritte, citiamo oltre a quella di Carella la i20 di Luca Rossetti, al suo secondo anno nel CIWRC, con Manuel Fenoli a guidare alle note il già campione CIR e tre volte ERC europeo. Presenti altri nomi della compagnia di giro del campionato, come il vincitore della Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 20219 Corrado Pinzano, con Marco Zegna su Skoda Fabia R5, il veterano del CIWRC (quinta stagione in carriera) Stefano Liburdi, anch’egli sulla vettura ceca con Andrea Colapietro, così come Alessandro Gino (assieme a Daniele Michi).

Ritroveremo poi “Pedro”, con il fidato Emanuele Baldaccini, su i20 R5, ed il già vicecampione CIR Junior 2019 Giuseppe Testa, assieme a Giulia Zanchetta sulla Fabia R5, mentre debuttano nel CIWRC Ivan Ferrarotti, reduce dalla recente vittoria al Rally delle Palme inserito nella Coppa Rally di Seconda Zona, con Fabio Grimaldi su Skoda. Doveva esserci anche Claudio Arzà con il veterano David Castiglioni, in gara con la Citroen C3 R5, ma per «inderogabili motivi personali» il pilota ha dovuto rinunciare all’ultimo: il debutto, comunque, è solo rinviato. Al via poi Leopoldo Maestrini, al suo settimo Elba, che avrà l’onore di condividere l’abitacolo della Volkswagen Polo GTi R5 con la leggendaria Fabrizia Pons.

Ancora, citiamo Riccardo Pederzani, che abbiamo visto fare il debutto stagionale nel CIR Junior, a bordo della Fabia R5, il campione italiano nelle Auto Storiche 2009 Salvatore Totò Riolo, in gara con la Polo R5 assieme ad Alessandro Floris, le glorie di casa come Francesco Bettini ed Andrea Volpi, sulla Skoda Fabia R5 così come Giovanni Galleni, e nelle Due Ruote Motrici Sara Micheletti e Giancarla Guzzi su Peugeot 208 R2, così come Alex Lorenzato con Carlo Guadagnin e Vincenzo Massa con Daniel D’Alessandro su Ford Fiesta Rally 4. Qui l’intera start list del rallye Elba 2021.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport