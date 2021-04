CIWRC | Diramata la lista iscritti al campionato 2021

Questo fine settimana partirà un’altra serie nazionale rally dopo il CIR Sparco, ovvero il Campionato Italiano WRC. Mentre il Tricolore maggiore ha già messo in archivio due appuntamenti, la nona edizione del CIWRC inaugurerà la stagione 2021 il 16 e 17 aprile con il Rallye Elba, il cui primo termine per le iscrizioni è scaduto ieri.

I piloti in gara nel CIWRC 2021

Intanto ACI Sport ha diramato la lista di coloro che concorreranno per il campionato, e quindi potranno prendere punti e saranno eleggibili per i titoli: tra i vari nomi, spicca quello del vincitore uscente del CIWRC Corrado Fontana ed anche quello del vicecampione 2020 Andrea Carella, in una stagione che è stata incerta sino alla fine. Presenti anche Simone Miele, che ha conteso il titolo sino all’ultimo, alla pari di Luca Pedersoli, che si prese il successo nel 2019, ed il tre volte campione europeo Luca Rossetti, confermato quindi anche quest’anno nel CIWRC. Tra i debutti in questa serie, segnaliamo quello di Ivan Ferrarotti e lo sbarco di “Pedro” con la Hyundai i20 R5 del BRC Racing Team.

Questa la lista completa:

ARZÀ CLAUDIO

CARELLA ANDREA

FERRAROTTI IVAN

FONTANA CORRADO

FONTANA LUIGI

GINO ALESSANDRO

LIBURDI STEFANO

LORENZATO ALEX

MAESTRINI LEOPOLDO

MASSA VINCENZO

MICHELETTI SARA

MIELE SIMONE

OLDANI MARCO

PEDERSOLI LUCA

“PEDRO”

PINZANO CORRADO

PORRO PIETRO

RECCHIUTI GABRIELE

ROSSETTI LUCA

STIVAL IVAN

TESTA GIUSEPPE

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport