CIRT | San Marino Rally 2022, anteprima ed orari

Riprende il cammino del Campionato Italiano Rally Terra, che giunge al giro di boa della stagione con il terzo appuntamento su sei totali per questo 2022. L’8 e 9 luglio, dopo i round del Rally Val d’Orcia e Rally Adriatico e prima di una pausa estiva con la ripresa del CIRT a settembre, toccherà al San Marino Rally, che taglia il traguardo delle cinquanta edizioni.

San Marino Rally, le celebrazioni per i cinquant’anni della gara

L’evento organizzato dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese celebrerà questa ricorrenza non solo con la gara in sé, che sarà completamente concentrata nella giornata di sabato 9 luglio, ma anche con una Rally Celebration che avrà luogo il giorno prima. Questo il titolo dell’iniziativa che prenderà corpo dalle 19:30 nella Piazza Sant’Agata, nei pressi del parco assistenza del Multieventi Sport Domus a Serravalle di San Marino, dove avrà anche sede il quartier generale dell’evento: in piazza, dicevamo, gli organizzatori riuniranno i protagonisti dell’albo d’oro del San Marino Rally, che annovera nomi del calibro di Paolo Andreucci, Piero Longhi (entrambi detentori del maggior numero di vittorie in carriera, cinque), Umberto Scandola, Andrea Aghini, Giandomenico Basso, Miki Biasion, Umberto Scandola, Daniele Ceccoli e così via (nell’albo c’è anche Andreas Mikkelsen). Presenti ospiti di peso e gli equipaggi in gara nell’edizione 2022, per una serata di due ore tra aneddoti e ricordi. Poi alle 21:30 scatterà la Cerimonia di Partenza del 50esimo San Marino Rally, dal centro storico della città, a cui seguirà il riordino notturno al Multieventi Sport Domus.

Il programma, le prove e le validità del San Marino Rally 2022

Facendo un passo indietro, mercoledì 29 giugno si sono chiuse le iscrizioni, mentre mercoledì 6 luglio avranno luogo le verifiche amministrative, che andranno avanti il giorno successivo. Sempre giovedì 7, dalle 09:30, prenderanno il via le ricognizioni autorizzate, che andranno avanti praticamente per il resto della giornata. Venerdì 8 sono in programma le verifiche tecniche, mentre dalle 11:00 verrà disputato lo shakedown di Loc. Piandavello, a Domagnano.

Viste le iniziative speciali della serata di venerdì, passiamo quindi alla gara di sabato 9: lo start alle ore 07:15, con tre prove speciali da ripetere tre volte. Si parte dalla Terra di San Marino, valida come PS1, 4 e 9 da 5 km tondi, e che come suggerisce il nome si svolge interamente nel territorio sammarinese, per poi procedere con la Macerata Feltria da 7,47 km (PS2, 5 e 7), che come la precedente è stata utilizzata anche lo scorso anno e si sviluppa nelle zone di Macerata Feltria, Lunano, Piandimeleto e Pietrarubbia. Spazio poi alla P3, 6 e 8 di Belforte all’Isauro, da 12,01 km, novità di questa edizione e che passa lungo i comuni di Sant’Angelo in Vado, Mercatello, Carpegna e Belforte all’Isauro. In totale quindi avremo 9 prove speciali per complessivi 73,44 km cronometrati. Arrivo finale alle ore 19:00 in viale Onofri a San Marino, a cui seguirà la cerimonia di premiazione finale.

Il San Marino Rally 2022, oltre che terzo appuntamento del CIRT, sarà valido anche come quarto round del CIRT Storico (con il settimo San Marino Rally Historic), terzo del CIAR Junior (nonché primo dell’anno su sterrato), secondo della Coppa Rally di Quinta Zona ed ospiterà inoltre una nuova tappa del Trofeo N5 Italia e dell’R Italian Trophy.

San Marino Rally 2022, percorso ed orari

-Venerdì 8 Luglio

11:00 – Shakedown (Piandavello – Domagnano)

21:30 – Cerimonia di Partenza (San Marino – Piazzale Lo Stradone)

-Sabato 9 Luglio

07:43 – SS 1 Terra di San Marino 1, 5,00 km

08:38 – SS 2 Macerata Feltria 1, 7,47 km

09:14 – SS 3 Belforte all’Isauro 1, 12,01 km

10:38 – SS 4 Terra di San Marino 2, 5,00 km

13:23 – SS 5 Macerata Feltria 2, 7,47 km

13:59 – SS 6 Belforte all’Isauro 2, 12,01 km

16:32 – SS 7 Macerata Feltria 3, 7,47 km

17:08 – SS 8 Belforte all’Isauro 3, 12,01 km

18:32 – SS 9 Terra di San Marino 3, 5,00 km

19:05 – Cerimonia di premiazione finale (San Marino – Cava dei Balstrieri)

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport