CIRT | Rally Brunello, si chiude tutto nel segno di Andreucci

Il Campionato Italiano Rally Terra 2022 si è chiuso con il Rally del Brunello, ultimo atto di una stagione che ha dovuto essere rimaneggiata nella seconda parte del calendario a causa di variazioni tra gare cancellate ed altre rinviate. Ma alla fine l’ultima serie ACI Sport a concludere la sua annata è andata in porto con sei appuntamenti ed un vincitore già scritto, ovvero Paolo Andreucci.

Andreucci tra rally storico e moderno

Il tredici volte campione nazionale rally (e due di fila nel CIRT) aveva infatti conquistato il titolo nel precedente appuntamento del Rally delle Marche, e per l’occasione sugli sterrati nella zona di Montalcino ha sdoppiato il proprio impegno: sabato 10 dicembre infatti ha preso parte alla validità Auto Storiche, ultimo atto a sua volta del CIRT Storico 2022 e la cui gara è stata vinta da Alberto Battistolli sulla Lancia 037 condivisa con Simone Scattolin, e che per il secondo anno di fila trionfava in questo appuntamento. Andreucci ha patito qualche testacoda con la BMW M3 E30 navigata da Rudy Briani, finendo dodicesimo assoluto.

Domenica 11 invece il ritorno nella comfort zone del rally moderno, ritrovando Briani e la Skoda Fabia Rally2 Evo gommata MRF Tyres e preparata dal team H Sport. L’equipaggio ha dominato senza problemi le sette prove speciali previste per un totale di 63,71 km, ottenendo così il quinto successo su sei appuntamenti del CIRT: quasi un clean sheet.

Mabellini sul podio, Oldrati vicecampione CIRT

Spicca poi il secondo posto di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, già detentori del titolo del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022 nella categoria Due Ruote Motrici. I due hanno debuttato su una vettura Rally2 su sterrato per la prima volta, ovvero l’immancabile Skoda Fabia Evo, ottenendo una piazza d’onore ad un minuto da Andreucci. Terza l’altra vettura ceca con a bordo Enrico Oldrati ed Elia De Guio, staccati di poco meno di tre secondi dal secondo posto e comunque confermatisi vicecampioni CIRT 2022.

Nel resto della top ten troviamo al quarto posto la presenza inedita del trionfatore del Campionato Europeo di Velocità in Montagna Christian Merli, non nuovo ai rally con partecipazioni comunque sparute. A bordo di un’altra Skoda, vettura che ha monopolizzato le prime quindici posizioni del Brunello, il trentino con Massimo Furlini ha chiuso a 42 secondi dal podio. Quinto Jader Vagnini, per la prima volta affiancato da Carlotta Romano alle note, poi sesto Emanuele Dati; settimo quindi Luca Hoelbling, ottavo Valter Pierangioli, nono Tullio Luigi Versace, decimo Andrea Sandrin, ed undicesima Tamara Molinaro. Da notare il quindicesimo posto di Thomas Paperini, campione della GR Yaris Rally Cup che ha fatto debuttare la vettura Toyota per la prima volta su sterrato.

Vince il titolo di campione Under 25 del CIRT Due Ruote Motrici Geronimo Nerobutto, su Peugeot 208 Rally4, mentre Alberto Battistolli e Simone Scattolin, dopo la vittoria nello Storico, sono stati costretti al ritiro dopo un cappottamento con la loro Fabia nella penultima prova speciale, fortunatamente senza conseguenze se non quella di dover salutare un potenziale secondo posto alle spalle di Andreucci.

Una festa, quella del Brunello, turbata in realtà della terribile notizia dell’incidente avvenuto ieri al Rally del Veneto Storico, fatale purtroppo per la navigatrice Barbara Incerti, in coppia con il pilota Nicola Cassinadri a bordo della Peugeot 205 Rallye. Anche noi di Motorionline vogliamo rivolgere le nostre condoglianze alla famiglia, e a tutti coloro che conoscevano Barbara.

Rally del Brunello, classifica finale

1. Andreucci-Briani (Skoda Fabia R5) in 38’47.5;

2. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia R5) a 1’01.2;

3. Oldrati-De Guio (Skoda Fabia R5) a 1’04.0;

4. Merli-Furlini (Skoda Fabia R5) a 1’45.9;

5. Vagnini-Romano (Skoda Fabia R5) a 1’50.4;

6. Dati-Ciucci (Skoda Fabia R5) a 1’52.7;

7. Hoelbling-Righetti (Skoda Fabia R5) a 1’53.6;

8. Pierangioli-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 2’05.6;

9. Versace-Giatti (Skoda Fabia R5) a 2’23.5;

10. Sandrin-Corda (Skoda Fabia R5) a 2’33.8.

CIRT 2022, classifica finale

1. ANDREUCCI-BRIANI (Skoda Fabia Evo) 94,5pt;

2. Oldrati-De Guio (Skoda) 62pt;

3. Costenaro-Bardini (Skoda) 40pt;

4. Tonso-Fappani (Skoda) 30pt;

5. Battistolli-Scattolin (Skoda) 27pt;

6. Vagnini-Franchina (Skoda) 30pt;

7. Ceccoli-Capolongo, Trevisani 15pt;

9. Dati-Ciucci (Skoda) 21,5pt;

10. Dettori-Pisano (Skoda) 14pt.

Con il Rally del Brunello si conclude la stagione 2022 dei campionati italiani rally ed anche i nostri resoconti delle serie rallistiche nazionali: vi ringraziamo per averci seguiti in questi anni e per tutto il sostegno datoci.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport