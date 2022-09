CIRT | Andreucci al Rally Vermentino per difendere la leadership: “Non ci siamo fermati questa estate”

La prima parte della stagione 2022 del Campionato Italiano Rally Terra ha visto dominare Paolo Andreucci, vincitore del primo appuntamento del Rally Val d’Orcia, seguito poi dal Rally Adriatico: e dalla affermazione nella validità Tricolore nel San Marino Rally (il primo posto effettivo era andato ad un pilota non iscritto al CIRT).

Forte di questi risultati ottenuti assieme al navigatore Rudy Briani, il dodici volte campione nazionale rally riprenderà la propria Skoda Fabia Rally2 Evo gestita dal team H Sport e gomme MRF per tornare in gara dopo la sosta estiva. Si riparte dal Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che si svolgerà in Sardegna questo fine settimana.

“Abbiamo continuato a sviluppare gli pneumatici di MRF”

«Finalmente torniamo in gara – ha commentato l’attuale leader del CIRT 2022 -. Arriviamo in Sardegna con punteggio pieno e questo ci rasserena, ma sappiamo bene che il campionato è ancora aperto e non possiamo permetterci di lasciare punti per strada. È evidente che i nostri pneumatici abbiano raggiunto un elevato livello di prestazioni, ed infatti con Efren Llarena e Sara Fernandez le MRF hanno conquistato il primo titolo europeo, un grande successo per gli pneumatici ed un grande orgoglio per noi che li stiamo sviluppando e non ci fermiamo. Anche in questi mesi estivi in realtà non siamo rimasti a guardare, effettuando test su asfalto ed il livello competitivo è in continua crescita».