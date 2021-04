CIR | Rallye Sanremo 2021, la vittoria “non scontata” dei Nucita con Peugeot tra le Due Ruote Motrici

Il 68esimo Rallye Sanremo ce lo ricorderemo per lo spettacolo offerto da una gara combattutissima, segno sia delle caratteristiche di questo appuntamento con una importante storia WRC alle spalle, sia per il livello competitivo che il Campionato Italiano Rally Sparco sta offrendo quest’anno, alla faccia delle difficoltà vissute negli ultimi periodi tra titoli oggetto di contesa legale e pandemie.

Il numero notevole di iscritti – in totale 350, ma ben 150 per il solo Tricolore – e la ragguardevole quota estera che si è distinta sia per quantità e qualità sono le cifre di un successo superficialmente disturbato dal pasticcio finale dei vincitori, prima annunciati, poi ritrattati, ed infine ripristinati. Tant’è. A proposito di vincitori, oltre a Craig Breen e Paul Nagle primi nella classifica assoluta hanno festeggiato anche altri equipaggi nelle diverse categorie, tra cui quella del Due Ruote Motrici.

Il Rallye Sanremo dei Nucita

E per la seconda volta di fila in questa stagione Andrea e Giuseppe Nucita hanno colto il trionfo con la loro Peugeot 208 Rally4. Il duo ufficiale della casa del Leone prosegue il ruolino di marcia vincente, ma a differenza del precedente Rally Il Ciocco nel fine settimana ligure c’è stato un po’ da penare. «Siamo molto soddisfatti, non era per niente scontato. Le condizioni meteo, soprattutto nella giornata di domenica, ci hanno reso la vita veramente difficile. È un risultato frutto, come sempre, del lavoro di squadra», ha commentato Andrea Nucita.

La loro partenza è stata sporcata da una sbavatura nella PS1 di sabato 10, valida come Power Stage, in cui l’equipaggio ha affrontato il tratto da 2 km della Bajardo quando ormai la pioggia aveva iniziato a cadere copiosa. La loro 208 Rally4 va quindi in testacoda, facendo perdere loro secondi preziosi sino a farli precipitare fuori dai primi dieci del 2RM. Nella giornata successiva, con le ultime sette prove speciali del programma, i Nucita innestano la rincorsa e raggiungono la piazza d’onore sin dalla PS2, arrivando ad otto secondi dalla coppia di testa formata da Christopher Lucchesi Jr e Titti Ghilardi, anche loro sulla 208 Rally4. Dalla PS5 arriva il cambio della guardia in testa, in cui i fratelli Nucita spodestano il duo figlio-madre e s’involano verso la seconda vittoria stagionale, che cementa la loro leadership nel CIR Due Ruote Motrici e quella di Peugeot nei Costruttori.

«Abbiamo ragionato in ogni prova speciale su cosa fosse opportuno fare sulla vettura e su quale fosse la tattica migliore», ha continuato Andrea Nucita, «e alla fine le scelte fatte ci hanno dato ragione. Non credo che si possa parlare di striscia positiva dopo due vittore consecutive, però siamo in testa al campionato a punteggio pieno. Dobbiamo continuare così».

Rallye Sanremo 2021, classifica CIR Due Ruote Motrici

1.Nucita-Nucita (PEUGEOT 208 #rally 4) in 1:03’07.2;

2. ‘Lucchesi Jr’-Lombardi (PEUGEOT 208 #rally 4) a 57.4;

3. Straffi-Nesti (PEUGEOT 208 #rally 4) a 1’31.2;

4. Vita-Bosi (Ford Fiesta Rally4) a 2’33.1;

5. Santini-Romei (PEUGEOT 208 #rally 4) a 2’39.9;

6. Farina-Guglielmetti (PEUGEOT 208 VTI) a 3’10.1;

7. Campanaro-Porcu (Ford Fiesta Rally4) a 3’35.4;

8. Paire-Pollicino (Renault Clio R3T) a 4’01.5;

9. Cazzaro-Brunaporto (PEUGEOT 208 #rally 4) a 4’36.5;

10. Bondioni-D’Ambrosio (PEUGEOT 208 VTI) a 5’42.4

CIR Sparco Due Ruote Motrici 2021, classifica aggiornata

Nucita 30 punti; Lucchesi 22 punti; Straffi 18 punti; Guglielmini 12 punti; Farina 11 punti.

-Classifica Costruttori:

1.Peugeot 52 punti;

2. Ford 29 punti.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot