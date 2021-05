CIGT | Monza, Gara 1: Cressoni-Greco sempre in testa con la Ferrari di Easy Race

DA MONZA – La soleggiata mattinata all’Autodromo di Monza ha consegnato la vittoria nelle mani di Fabrizio Crestani e di Matteo Greco. I due piloti della Ferrari 488 GT3 Evo #1 di Easy Race sono nettamente i più veloci e, grazie anche a una strategia intelligente, precedono tutti nella Gara 1 del Campionato Italiano Gran Turismo.

Il report della gara: Crestani-Greco imprendibili

Dopo la bandiera rossa di ieri, il CIGT ha recuperato la corsa stamattina e, per fortuna, le nuvole cariche di pioggia di ieri sono completamente scomparse lasciando invece spazio al ciel sereno. L’asfalto è rimasto comunque umido per gran parte della corsa e ciò ha favorito chi è rimasto più a lungo sulle gomme da bagnato; non a caso, Crestani fugge subito via e ottiene un gap importante tra sé e Luca Filippi e, dopo il cambio pilota, Greco esce con oltre 20” di vantaggio e taglia tranquillamente il traguardo in prima posizione. Vito Postiglione e Daniel Mancinelli, che hanno continuato con le stesse gomme d’asciutto, hanno ottenuto il 2° posto e il giro veloce con l’Audi R8 LMS #14 di Audi Sport Italia, mentre sul gradino più basso del podio salgono Pietro Perolini e un bravissimo Jonathan Cecotto con la Lamborghini #88 di LP Racing, prima nella classe Pro-Am. Alex Frassinetti e Luca Ghiotto hanno terminato al 4° posto con la Lamborghini #63 di Imperiale Racing, mentre la coppia Lorenzo Ferrari-Riccardo Agostini sull’Audi #12 (Audi Sport Italia) pagano una penalità di 5” per track limits ottenuta dal secondo oltre a un pit-stop effettuato troppo presto per montare le slick.

AKM Motorsport ritirata, sospensione rotta

Filippi e Alberto Lippi scendono in sesta posizione con la Ferrari di Ram Autoracing, poi seguono Mateo Llarena-Riccardo Cazzaniga con la Lamborghini di Imperiale Racing in settima e Stefano Comandini-Marius Zug con la BMW M6 GT3 di Ceccato Racing in ottava. Sean Hudspeth-Carrie Schreiner con la Ferrari di AF Corse e Alessandro Giardelli con la Porsche Carrera Cup di Dinamic Motorsport chiudono la top-10, quest’ultimo vincitore della classe GT Cup. Rottura della sospensione per la Mercedes-AMG GT3 di AKM Motorsport, con Baruch Bar che è stato colpito da Nicola Guida, anch’egli ritirato con la Honda NSX GT3 di Nova Race.

Campionato Italiano Gran Turismo 2021 – Monza: risultati gara 1 (in arrivo)

Copyright foto: ACI Sport