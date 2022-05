CIGT | Monza 2022: anteprima ed orari del weekend

Il Campionato Italiano Gran Turismo è pronto a scattare questo weekend all’Autodromo Nazionale di Monza. In ballo, il primo round valido per la serie Sprint, con 41 equipaggi iscritti. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’anteprima degli equipaggi al via

GT3: Pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, Audi Sport Italia si presenta al via del campionato con la R8 LMS affidata ai giovani Butti-Patrinicola e contraddistinta dal numero 1 sulle fiancate. Alla compagine piemontese ha subito lanciato la sfida BMW Italia-Ceccato Racing Team che farà debuttare la nuovissima BMW M4 GT3 con i due piloti ufficiali Timo Glock e Jens Klingmann.

Cinque le Ferrari 488 GT3 Evo iscritte, quella dell’Easy Race con il campione in carica Riccardo Agostini che dividerà l’abitacolo con lo svedese Daniel Vebster, vincitore del titolo GT Cup 2021, le due della Scuderia Baldini con Di Amato-Urcera e Gai-Panciatici e altrettante per AF Corse con Alessandro Cozzi e Negro-Han.

Tre le Lamborghini Huracan GT3 Evo, due con i colori dell’Imperiale Racing affidate a Di Folco-Middleton e Paul August, e una dell’LP Racing con l’equipaggio composto da Cecotto-Di Giusto. Rispetto alla scorsa stagione aumenta di una vettura, da due a tre, la pattuglia di Honda NSX GT3 Evo con i colori Nova Race su cui saliranno Moncini-Guidetti, Guerra-Greco e Magnoni-Lippi, mentre aumentano a due le presenze della Mercedes AMG GT3 dell’Antonelli Motorsport con gli equipaggi Cressoni-Galbiati e Pesce-Rappange.

GT CUP/GT4: Dopo il rilancio della scorsa stagione, quella di quest’anno è l’edizione dei record per quanto riguarda la GT Cup. La classe riservata alle vetture in configurazione monomarca, in questo appuntamento d’esordio, ospita ben 23 vetture dei marchi Ferrari, Lamborghini e Porsche. A farla da padrone sono proprio quest’ultime, con ben undici 991 GT3 Cup Gen II, di cui tre con i colori Krypton Motorsport affidate a Gattuso-Mainetti, Locanto-Costacurta e Tazio Pieri. Due le coupè tedesche di Ebimotors su cui saliranno Amaduzzi-Jeffrey e Pera-Piccioli, così come due saranno le vetture di Tsunami RT con la campionessa uscente, Francesca Linossi, che dividerà l’abitacolo con Vicky Piria affiancate a Berton-Bontempelli. Anche l’EF Racing schiererà due vetture per Baruchelli-Alessandri e Bronzini-Tabacchi, mentre una vettura per ciascuno avranno i colori di Autorlando, con Ghezzi-Pichler e AB Motorsport con Di Leo-Poppy.

Con le Lamborghini Huracan ST Evo saranno della partita Bonaldi Motorsport con tre vetture per Andres Mendez, Kodric-Vairani e Pavlovic-Fishbaum oltre al Team Italy che affiderà le proprie Huracan agli equipaggi composti da Attianese-Castillo e Barri-Scalvini. Una Lambo ciascuna, invece, per Antonelli Motorsport e FFF Racing Team affidate, rispettivamente, a Carboni-Pegoraro e Luciano Privitelio.

Cinque le Ferrari iscritte, con le 488 Challenge Evo schierate da Best Lap per Marzialetti-Tibaldo e Pitorri-Simonelli, da Easy Race per Coluccio-Mazzola e da SR&R per Berton-Buttarelli a cui è affiancata anche una 458 Challenge per Rocchi-Salerno.

Tre, invece, le vetture della classe GT4, grazie a due Mercedes AMG GT4 della Nova Race su cui saliranno Marchetti-Schjerpen e Bencivenni-Ferri e una Porsche Cayman dell’Autorlando con Cerati-Fondi.

Il circuito

L’Autodromo Nazionale di Monza è il terzo impianto permanente costruito in assoluto per l’automobilismo sportivo Lungo 5.793 metri e con sole 11 curve, è considerato il Tempio della Velocità”: vincere a Monza vuol dire essere tra i più veloci piloti del mondo.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 22 aprile

11.55 – Prove libere 1 (60 minuti)

17.00 – Prove libere 2 (60 minuti)

Sabato 23 aprile

10.55 – Qualifiche 1 (15’ a sessione)

11.45 – Qualifiche 2 (15’ a sessione)

18.05 – Gara 1 (50’ + 1 giro)

Domenica 24 aprile

15.15 – Gara 1 (50’ + 1 giro)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili sulla pagina Facebook del campionato.

Copyright foto: ACI Sport