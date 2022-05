CIGT | Enrico Fulgenzi Racing completa la line-up con Bronzini e Tabacchi

Tutto pronto in Enrico Fulgenzi Racing per la nuova avventura nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La squadra di Jesi ha svelato gli ultimi due nomi per la seconda Porsche 911 GT3 Cup Gen II destinata alla classe GT Cup: Gianfranco Bronzini ed Emanuele Maria Tabacchi.

Il background dei piloti confermati

Gianfranco Bronzini, pilota e supporter di Enrico Fulgenzi Racing da tantissimi anni, ha accolto la sfida di tornare in gara dopo un anno di stop. La sua ultima apparizione agonistica risale al debutto in Porsche Carrera Cup di Enrico Fulgenzi Racing nel 2020: Gianfranco ottenne un podio nella Silver Cup in quell’occasione. Già avvezzo ai cambi pilota, Gianfranco ha corso e portato a termine anche la 12 Ore di Pergusa “Coppa Florio” nel 2020.

Al suo fianco una prestigiosissima new entry: Emanuele Maria Tabacchi torna in pista, anche per lui un anno di stop dopo un 2020 di altissimo livello. Esperto pilota Ferrari Challenge con 16 vittorie tra 2019 e 2020 Emanuele è sicuramente una carta importante che potrà offrire esperienza a tutti i compagni di squadra.

Si parte da Monza questo weekend

L’inedita coppia Bronzini-Tabacchi si unirà al già noto duo Alessandri-Baruchelli in quella che si prospetta una stagione tutta da vivere per Enrico Fulgenzi Racing. Il debutto è previsto questo weekend a Monza, primo round del campionato Sprint.

Copyright foto: Enrico Fulgenzi Racing