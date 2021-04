Dopo aver annunciato più di un mese fa l’equipaggio principale composto da Carrie Schreiner, Sean Hudspeth e Antonio Fuoco, AF Corse ha aggiunto due Ferrari 488 GT3 Evo per la stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo. Peter e Simon Mann correranno rispettivamente con Lorenzo Casè e Matteo Cressoni.

AF Corse completa la propria line-up per il 2021

Prima sottolineiamo un errore riportato nella notizia di Fuoco-Schereiner-Hudspeth, in quanto il pilota italiano disputerà solamente le tappe della serie Endurance con la Rossa che, invece, verrà affidata nella Sprint alla tedesca e al singaporiano. Tornando invece all’annuncio di oggi, si aggiungono il giovanissimo ventenne Simon Mann, in coppia con Matteo Cressoni, e suo padre Peter Mann che affiancherà il due volte campione italiano GT3, Lorenzo Casè. Simon Mann-Cressoni, equipaggio ormai collaudato, arriva da due stagioni positive l’ultima delle quali conclusa con il titolo GT3 Pro-Am Sprint, e si cimenterà in entrambe le serie Sprint ed Endurance. Peter Mann-Casè, invece, è un equipaggio assolutamente inedito, con entrambi i protagonisti legati da tempo al marchio Ferrari e che in questa stagione limiteranno il loro impegno allo Sprint. Per questa serie la stagione agonistica si aprirà a Monza a fine mese, mentre per la prima dell’Endurance occorrerà attendere il week end 21-23 maggio con il grande ritorno sul circuito siciliano di Pergusa.

Altre aggiunge per il campionato

Ci sono anche alcune aggiunte in più per quanto riguarda gli altri team: ritornano i fratelli Lino e Carlo Curti dopo la bella stagione 2016, che li vide conquistare il terzo posto nella classe GT Cup, e saranno di nuovo al via della serie tricolore con i colori dello Tsunami RT, a bordo di una Porsche GT3 Cup 4.0 proprio per la GT Cup. Sempre nella stessa classe, annunciate anche Francesca Linossi e Daniel Vebster per la Ferrari 488 Challenge Evo di Easy Race, vincitore del titolo 2020 con Chiesa-Greco.

