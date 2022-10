CIGT | 8 appuntamenti per la stagione 2023, si parte da Misano a maggio

Con l’ultimo round della serie Sprint al Mugello si è appena concluso il Campionato Italiano Gran Turismo 2022. Tuttavia, ACI Sport è già da tempo al lavoro per la prossima stagione di corse e, in quest’ottica, è stato ufficializzato il calendario per il 2023

Misano apre il campionato Sprint, Pergusa quello Endurance

Ancora una volta, il CIGT si articolerà nelle due serie Sprint ed Endurance e verrà inaugurato a Misano il prossimo 7 maggio con la prima prova della serie Sprint, a cui seguirà il debutto della serie Endurance in programma sul tracciato siciliano di Pergusa il 21 maggio.

La seconda prova della serie Sprint si correrà a Monza il 25 giugno, seguita dal week end Endurance del Mugello in programma il 9 luglio, mentre la ripresa dopo la pausa estiva sarà di nuovo a Monza il 17 settembre, ma in questa occasione per la terza prova della serie Endurance.

Il rush finale sarà tutto nel mese di ottobre con gli appuntamenti del 1° ottobre al Mugello per la serie Sprint, a Vallelunga il 15 ottobre per l’ultima prova dell’Endurance e a Imola il 29 ottobre per l’ultimo round della serie Sprint.

Il calendario del 2023



7 maggio Misano (Sprint)

21 maggio Pergusa (Endurance)

25 giugno Monza (Sprint)

9 luglio Mugello (Endurance)

17 settembre Monza (Endurance)

1° ottobre Mugello (Sprint)

15 ottobre Vallelunga (Endurance)

29 ottobre Imola (Sprint)

Comunicato stampa ACI Sport